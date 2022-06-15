制服不得強制繡名字 青民協籲各校在期限內修改

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（中央社記者陳至中台北15日電）教育部長潘文忠今天證實，將要求各級學校在111學年度起，不得強制規定校服須繡名字。台灣青年民主協會表達肯定，並呼籲各校在期限內完成校規修改。

時代力量黨籍立委王婉諭今天在臉書發文指出，仍有5成國高中要求學生制服繡名字，不合時宜的規定早該廢除。經教育部邀集各方團體討論，做出共識，認為校服繡姓名應尊重學生個人意願，不得強制且不應有性別差異。

教育部長潘文忠今天稍晚接受媒體聯訪，也證實將發函各級學校，要求在111學年度起，不得強制規定制服須繡名字，服儀相關規範須經民主程序討論。

台灣青年民主協會今天發出聲明，肯定教育部的作法，將繡姓名的權利交還學生自主決定。

聲明中提到，曾有學生穿著校服通勤，被陌生人知道姓名後，透過社群軟體肉搜、傳騷擾訊息。部分學校要求男性要繡姓名，女性則不用，也明顯違反性別平等教育法。

青民協呼籲各校在期限內召開服儀委員會，邀請學生代表研商，確實取消校服強制繡姓名的規定。至於是否保留繡學號，也應尊重各方意見。

青民協期盼教育部在下學期，主動盤點各校修正服儀規範的狀況，確保全台各校學生的隱私權都能受到保障。

另外，台北市成功高中學生曾提案刪除「制服左側口袋縫繡姓名」的規定，順利通過服儀委員會，卻在校務會議中被投票否決。

教育部在回覆立委王婉諭的公函中明確指出，除有明確違反法規的情形外，校務會議不得修改服裝儀容委員會審議通過的內容。（編輯：陳政偉）1110615