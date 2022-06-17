拚2050淨零轉型 統一超商、成大取得近零碳建築

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（中央社記者賴于榛台北17日電）建築能效今年起依節能成效分為7個等級，最高等級為近零碳建築。內政部次長吳堂安今天表示，首例取得最高等級的近零碳建築的有2件，包含統一超商安同門市以及國立成功大學運璿綠建築科技大樓。

內政部今天舉辦「第1件近零碳建築授證暨綠建築標章破萬表揚典禮」，吳堂安致詞時表示，為配合2050淨零排放目標，內政部自今年1月1日起，將建築能效依節能成效分為7個等級，其中最高等級為近零碳建築（第1+級），可達到最高的建築節能效率。

吳堂安說，首次取得最高等級的2案近零碳建築，對於推動2050淨零建築轉型，極具示範帶動意義，一件是便利商店類的統一超商安同門市，其自主進行建築耗能評估與改善，落實綠色營運。

另一件是辦公及大型空間類的國立成功大學運璿綠建築科技大樓，吳堂安說，其導入各式綠建築設計手法，具有極優異的節能成效，並於2022年獲聯合國入選全球7棟零碳建築之一，成為全球建築物減碳典範。

吳堂安指出，內政部推動淨零建築，由公有建築物帶頭做起，引導民間建築跟進，且隨著企業對環境、社會及公司治理（Environment, Social, Governance, ESG）的日益重視，民間企業紛紛響應政府綠建築政策，已有許多民間案件陸續完成建築能效評估及標示，對於推動綠建築節能具重大貢獻。

他說，截至今年5月，全台綠建築數量已達1萬675件，每年約可減少相當於9萬公頃人造林、約3.3個台北市面積所吸收的二氧化碳排放量，成為國際間推動綠建築最有成效的國家之一。

吳堂安表示，感謝民間長期的支持與貢獻，希望藉由示範案例，帶動更多企業踴躍申請建築能效評估及標示，以激發全民的重視，共同邁向2050淨零建築目標。（編輯：翟思嘉）1110617