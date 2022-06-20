今年首例日本腦炎 5旬台南男子發病近兩週確診

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）衛福部疾管署今天下午公布國內出現今年首例日本腦炎病例，為台南市北門區50多歲男性，6月7日發病，陸續出現發燒、意識改變等症狀，發病近兩週才在今天確診，仍持續治療中。

衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿提及，國內今年首例 日本腦炎 日本腦炎小百科 傳播方式：日本腦炎是由病媒蚊傳播的疾病，人不會直接傳染給人。台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要的傳播媒介。

潛伏期：通常為5至15天

發病症狀：感染日本腦炎病毒大部分無明顯症狀，約有小於1%的感染者會出現臨床症狀，最常見的臨床表現是急性腦炎 預防方法： 依時程接種疫苗

預防病媒蚊叮咬

（一）於流行期作好自我保護措施，可穿著淺色長袖衣褲，身體裸露處使用衛生福利部核可之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬，降低感染風險

（二）建議安裝紗門及紗窗，及使用蚊帳

（三）避免於黎明和黃昏等病媒蚊活動的高峰期，於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動。 資料來源：疾管署 看更多 關閉 確定病例，為台南市北門區50多歲男性，近期無國內外旅遊史，平日活動地點以住家周圍為主；6月7日開始發燒，6月9日出現下肢無力、意識改變等症狀，就醫後收治住院，後續並進行採檢，於今天確診，目前持續治療中。

疾管署表示，個案住家附近有豬舍及水田等高風險場所，研判於居住地附近感染可能性較高，衛生單位已針對個案住家及周邊養豬場進行環境清消及誘蚊燈懸掛措施，同時加強對當地民眾衛教宣導。

據疾管署監測資料顯示，國內今年截至目前共1例確定病例；2018至2021年全國累計病例數分別為37、21、21及28例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，民眾仍應注意防蚊，不可掉以輕心。

疾管署指出，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰。在台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

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民眾應儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在上述易孳生病媒蚊高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。

預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊，如自覺有感染風險的成人，可評估自費接種疫苗。（編輯：張雅淨）1110620