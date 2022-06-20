未來一週降雨分2階段 23日起西半部易有午後陣雨

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象局今天說，未來一週仍炎熱，明天雙北等8縣市留意攝氏36度以上高溫；22日前降雨以大台北、東北部及山區午後為主，23日至27日水氣略增，午後陣雨範圍擴大為整個西半部。

中央氣象局發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，明天中午前後台北市、雲林縣、台東縣地區，台南市、高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；新北市地區及屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，接下來一週天氣大致分為2階段，今天起至22日高壓往北抬，各地晴到多雲，午後大台北、東北部及各山區會有零星短暫陣雨。

曾昭誠說，22日是南風轉偏東南風的過程，因此東南部地區也會有零星短暫雨；23日起至27日因為偏東風帶來水氣，各地雖然仍是多雲到晴，但午後降雨範圍增加，西半部、各地山區易有陣雨，另外南部、東南部在清晨至上午這段期間也會有零星短暫陣雨。

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氣溫方面，曾昭誠表示，未來一週各地仍然是高溫炎熱，不過因為風向轉變，明天起花東地區焚風出現的機會也降低；今天最高溫為台東縣太麻里鄉37.5度，高溫前10名中有9處都在花東地區，主要原因也都是焚風導致。

至於下週是否會有熱帶系統發展，曾昭誠表示，目前僅美國模式有類似預測，但其他各國則沒有，顯示預測仍有不確定性，因此是否會有熱帶性低氣壓、甚至颱風，仍然需要再觀察。（編輯：管中維）1110620