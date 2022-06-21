女子確診自服類清冠拉肚子 醫指體質是主因

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（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）嘉義28歲女子確診COVID-19，請家人自行至中藥店購買「類」清冠一號藥方服用，雖然喉嚨痛等症狀有改善，卻造成下肢水腫、拉肚子，中醫師開立回陽健脾固腎藥方，才讓她逐漸康復。

台中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院今天發布新聞稿表示，28歲年輕女性小陳（化名）上班與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者接觸，居家快篩陽性再經由PCR檢測確定感染，防疫門診看診後領取症狀治療藥物，自覺沒有吃到抗病毒藥而感到緊張，請家人自行至中藥店購買「類」清冠一號藥方。

中榮灣橋分院指出，小陳日服3包100毫升的水藥，前3天頭痛、喉嚨痛、發燒和鼻腔症狀有改善，但仍腰酸背痛，繼續高劑量服用，漸漸發現心下處悶痛，下肢水腫且大便不成形越發嚴重，食慾不振，整個人病懨懨；小陳解隔後至中榮灣橋分院中醫科就診。

中榮灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任說，小陳體質屬脾腎陽虛，不適合服用大劑量清冠一號藥材（科學中藥），何況水藥劑型作用效果更快更強，為她開立回陽健脾固腎的藥方，對症下藥，才讓小陳逐漸康復，重回職場。

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唐佑任表示，清冠一號並非保健或預防性藥品，沒有相關症狀的人不需要吃，且不是所有人體質都適合服用，因該藥方相對苦寒，用台語來說就是「偏涼」，如果本身出現畏寒、怕冷的症狀，或腸胃道比較敏感容易拉肚子，不適合服用。

唐佑任指出，教授蘇奕彰團隊研發的清冠一號是治療藥，用於新冠輕症及重症後恢復期的患者身上，像是出現喉嚨腫痛、咳嗽、痰多、流鼻涕、發燒等症狀的患者，在前期就能明顯改善症狀。（編輯：謝雅竹）1110621