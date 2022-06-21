台北市數位實中首屆招生 歡迎具特殊才能者

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台北市數位實驗高中開始招收首屆48名學生，台北市長柯文哲（中）表示，將努力讓學生有更寬廣的國際觀、讓台灣有嶄新的視野。（台北市政府提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年6月21日

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市數位實驗高中開始招收首屆48名學生，校方表示，已有特定領域專長或在單一學術科目較有優勢的學生非常適合就讀，可以分別透過特殊選才及申請入學管道報名。

台北市教育局今天舉辦「台北市數位實驗高中111學年度辦學啟動記者會」，台北市數位實驗高中籌備處代理主任、北一女中校長陳智源致詞表示，這是一所結合數位科技與實驗教育的新形態高中，致力為每名學生打造最適合的教育方式，幫助學生追逐夢想。

陳智源說，台北市數位實中希望能夠在個人化教育到公共化教育的光譜上，滿足更多學生的學習需求，透過虛實整合的校園重新定義學校運作方式，同時將課綱中的固定必修全部改成選修，讓每名學生依照需求自由選課，還能透過課程許願池或自行設置課程完成學業。

台北市長柯文哲表示，台北市數位實中為實驗教育跟智慧教育的融合，因為是實驗學校，不知道將來會變成什麼樣子，只能哥倫布（Christopher Columbus）一樣航向不可知的世界，在過程中靠大家群策群力做得更好，努力讓學生有更寬廣的國際觀、讓台灣有嶄新的視野。

陳智源會後接受聯訪表示，台北市數位實中適合2類學生，第一種是已有特定領域專長者，知道接下來想往哪個方向發揮，這類學生可以透過特殊選才管道報名；另一種則是在單一學術科目較有優勢者，需要高中3年的時間在廣闊課程中探索，這類人可以從申請入學管道報名。

對於學生畢業後的升學管道，陳智源說，這是最不需要操心的問題，因為一般高中常看到學生一直找不到接下來想耕耘的方向，在升學這條路上比較找不到意義感，而台北市數位實中就是在幫助學生探索、認識自己。

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陳智源指出，已有特定領域專長的學生，可以透過大學特殊選才管道就學；仍在試探過程的學生則可以在找到理想校系後，透過彈性選課制度，聚焦申請入學需要的考科，專心把這些考科學好，且完成畢業專題後，學生的學習歷程檔案將會非常獨特，非常適合申請入學。

教育局表示，台北市數位實中特殊選才報名時間到6月22日截止，預計27日放榜；申請入學報名時間為6月22日到28日，預計7月7日放榜，更多資訊可以查詢「臺北市數位實驗高級中等學校T-School」臉書粉絲專頁查詢。（編輯：李亨山）1110621