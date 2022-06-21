彰化達天、又德離岸風電環評過初審 承諾強化降噪

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（中央社記者張雄風台北21日電）環保署今天進行彰化達天、又德離岸風電環評初審。環委建議水下基樁以負壓式沉箱為優先、強化噪音減輕措施及地質安全評估、加強與鄰近風場白海豚監測等，建議2案通過初審，送大會審查。

行政院環境保護署今天召開「彰化達天離岸風力發電廠興建計畫環境影響說明書」及「彰化又德離岸風力發電廠興建計畫環境影響說明書」等2案專案小組第2次聯席初審會議。

環委在會中呼應環團意見，由於彰化西海岸整片都是風場，應該建立溝通平台做整個風場的討論，一次只看一個風場，影響嚴重性可能看不出來，海纜、陸纜現在也都沒有整合；應由經濟部協調，施工能有整體評估。

彰化達天、又德風電開發單位表示，2案皆屬於經濟部第三階段離岸風電區塊開發，位於經濟部能源局規劃第16、17號潛力場址，風場面積分別為97、73平方公里，離岸最近距離約50、38公里。

開發單位指出，預定總裝置容量最大為700MW，佈設單機裝置容量11至15MW風機， 單一風場不超過64部風機。

與會的漁民權益暨環境永續中心表示，開發單位未說明離岸風場與漁業共存的措施，應將「未限制漁船或其他海上使用人進入風場」，寫進環說書本文以消弭漁民疑慮。

彰化環保聯盟總幹事施月英則表示，全國有約80%的離岸風電在彰化海域，應該召集專家釐清海域沙土漂流是否會影響海域地質穩定、改變魚群變化分布；現在大多監測頻率都是每月1次，無法即時解決問題、責任也難以釐清。

環評委員表示，為減輕水下噪音，希望水下基樁能以負壓式沉箱為優先選擇，若真的有地質、地形限制，才改用單樁或套筒基樁；並補充風機打樁及營運期間噪音（含低頻噪音）對海洋生物（如石首魚、瓶鼻海豚等）的影響評估，提出合適減輕對策。

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環委並建議，考量2案開發與鄰近風場疊加效應、沙波移動（指泥沙顆粒在流水、風、波浪作用下沿地表移動）及海域海岸地質地形變動對風機基礎及海纜可能影響，應加強風機支撐結構及海底電纜安全評估與監測。

會議歷時約2.5小時，環委要求海域施工及監測船隻移動應避開海洋爬蟲類（綠蠵龜）遷移路徑、強化說明與其他風場聯合設立鳥類及海洋哺乳類（如白海豚）監測系統具體執行方式等，會議建議2案補充修正後過初審，送環評大會審查。（編輯：陳清芳）1110621