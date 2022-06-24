醫院長照機構開放探視 生活無法自理可2人陪病

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（中央社記者陳婕翎、陳至中、余曉涵台北24日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，開放全國醫院、長照機構探病探視，生活無法自理者陪病人數上限調高至2人，陪病者公費篩檢限1名，條件為需完成疫苗追加劑。

指揮中心表示，因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病疫情趨緩，民眾的疫苗接種率提升，放寬原中央規定台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市、花蓮縣等6縣市醫院除例外情形外，暫停探病限制，自即日起有條件放寬全國醫院陪（探）病管理措施、同時放寬全國住宿式長照機構訪客管制措施。

指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中說明，針對探病管理措施，全國醫院加護病房、安寧病房、呼吸照護病房（包含RCC）、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者，開放探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

探病者應出具探視當日採檢抗原快篩（含家用快篩）自費篩檢陰性證明。若為「完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。

（指揮中心提供）

至於陪病管理措施，陳時中說，全國醫院住院病人陪病人數以1人為限，但病人為兒童（12歲以下）、老人（65歲以上）、身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者，如行動不便、生活無法自理等，陪病人數上限為2人。

預定（非緊急）住院病人陪病者，於入院陪病前2日內篩檢；緊急需入院陪病者，於入院陪病前篩檢。陳時中說，這次將每名住院病人限1名的陪病者公費篩檢對象。條件調嚴為需要是完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上陪病者。

未完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上陪病者，應進行入院及每週定期自費篩檢。陪病者若為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。

至於放寬全國住宿式長照機構訪客管制措施，訪客應出具探視當日抗原快篩（含家用抗原快篩）自費篩檢陰性證明，若為「完成COVID-19疫苗追加劑接種達14天（含）以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。

（指揮中心提供）

這次調整陪伴者/陪住者免除篩檢疫苗劑次條件，原規定陪伴者及陪住者應完成COVID-19疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上；機構內現有陪住者如尚未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上且無法替換，應每7天進行1次自費篩檢。

調整為陪伴者/陪住者免除篩檢疫苗劑次條件為完成疫苗追加劑達14天（含）以上。人員若曾經確診COVID-19，解除隔離且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天以上至3個月內，可免除篩檢。

未完成COVID-19疫苗追加劑達14天（含）以上陪伴者應出具探視當日COVID-19抗原快篩（含家用抗原快篩）自費篩檢陰性證明；現有陪住者如尚未完成疫苗追加劑達14天（含）以上且無法替換，則應每7天進行1次自費篩檢（含家用抗原快篩）。（編輯：管中維）1110624