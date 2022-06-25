全國首例猴痘匡列20人 南市衛生局籲莫恐慌

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南出現全國首例猴痘病例，患者是留學德國的男學生，已收治於台南市的醫院，衛生局今天表示，目前匡列20人，不需隔離，匡列者只要健康監測21天，民眾不必恐慌。

台南市政府衛生局人員今天告訴中央社記者，台南25歲男子確診猴痘，台南匡列6人，高雄14人，其中台南6人中有3人是患者的家人。

衛生局長許以霖表示，匡列者不需隔離，只要健康監測21天，注意是否出現發燒、皮膚紅疹及淋巴結腫大等主要症狀，同時也要留意有無密切接觸，但民眾不必恐慌。

台南市長黃偉哲也說，台南猴痘病例是在德國被傳染，回台發病，雖是境外移入，但接觸者要趕快隔離，因猴痘傳染力強，如今數國出現病例，美國就有數百例。

台南市政府衛生局昨天發布新聞稿指出，確診猴痘男子16日自德國返台，20日發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大，21日到診所就醫，22日和醫院視訊看診後前往醫院進行全血、血清、咽喉擦拭液及水疱液採檢送驗，昨天確診。這是衛生福利部疾病管制署23日起將猴痘列為第2類法定傳染病後首起病例。

猴痘主要由齧齒動物和靈長類動物傳播給人，屬人畜共通傳染病，可有效人傳人。猴痘感染後症狀包括發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠；發燒1天到3天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延到身體其他部位，四肢比軀幹更常見。

皮膚病灶出現後會依斑疹、丘疹、水泡、膿疱階段變化，最終結痂脫落，嚴重病患疹子數可達數千，症狀持續14天到21天，目前歐美流行的西非分支致死率低於1％，大多數個案可於幾週內康復；兒童及免疫功能低下者易重症，併發症包括繼發性細菌感染、肺炎及敗血症等。（編輯：謝雅竹）1110625