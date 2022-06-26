30多歲神經系統疾病女染疫亡 新增1例MIS-C女童

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）今天國內新增3萬9586例COVID-19本土病例，境外移入病例增60例。死亡個案增134例，其中最年輕為一名30多歲有神經系統疾病的女性；另新增一名MIS-C個案，已康復出院。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布，新增3萬9586例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，死亡個案增134例；境外移入病例增60例。

根據指揮中心統計，今年1月至6月25日，本土輕症、無症狀個案累計352萬9940例、占99.58%，中症累計8562例、占0.24%，重症累計6319例、占0.18%。

今天新增134例本土病例死亡個案，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，127例具慢性病史、80例未打滿3劑疫苗，48例從未接種疫苗，75人年齡超過80歲。

莊人祥指出，今天最年輕死亡個案為一名30多歲女性，本身有神經系統疾病，已接種3劑，6月13日快篩陽性，當日經醫師評估使用口服抗病毒藥物Paxlovid，6月20日突然血氧下降、呼吸困難且發燒，6月21日收住醫院並使用瑞德西韋，但病況仍不佳，家屬簽立不實施心肺復甦術（DNR），同日晚上於院內死亡。

此外，新增1例兒童重症「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C）案例。

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莊人祥表示，個案為一名年約11歲女童，5月21日接種1劑疫苗，5月30日發燒就醫，快篩陽性確診，隔日退燒但全身紅疹，6月4日再度高燒至40.1度，且出現畏寒、頭痛、頭暈、咳嗽、喉嚨痛等感冒症狀，曾就醫服藥但症狀沒有緩解。6月6日腹痛嘔吐、持續活力降低到急診，發現血壓偏低、發炎指數升高，懷疑是MIS-C，收治入住加護病房（ICU），在6月10日轉出ICU，6月14日康復出院。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計69例，21案例是腦炎、15名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、14例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有20人死亡，6名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）、1例哮吼及6例到院前死亡。（編輯：管中維）1110626