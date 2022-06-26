6/26本土3萬9586例 增134例死亡、359例中重症

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國內26日新增3萬9586例COVID-19本土病例。圖為民眾在台北市捷運松山站中型疫苗接種站排隊等待施打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增3萬9586例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，死亡個案增134例，境外移入病例增60例。（編輯：張雅淨）1110626

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增39,646例COVID-19確定病例，分別為39,586例本土個案及60例境外移入；另確診個案中新增134例死亡。

指揮中心表示，今日新增之39,586例本土病例，為18,372例男性、21,205例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市（5,520例）、新北市（5,320例）、高雄市（5,309例）、桃園市（3,791例）、臺南市（3,786例）、彰化縣（2,761例）、臺北市（2,734例）、屏東縣（1,655例）、雲林縣（1,111例）、新竹縣（1,008例）、苗栗縣（906例）、南投縣（902例）、新竹市（837例）、宜蘭縣（786例）、嘉義縣（757例）、花蓮縣（587例）、嘉義市（548例）、基隆市（484例）、臺東縣（396例）、澎湖縣（201例）、金門縣（166例）、連江縣（21例）。

指揮中心指出，今日新增134例本土病例死亡個案，為70例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、127例具慢性病史、80例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月8日至6月23日，死亡日期介於5月20日至6月23日。

指揮中心說明，今日新增60例境外移入個案中，為34例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自法國及泰國（各2例）、德國（1例）移入，另55例感染國家調查中。入境日介於今年6月24日至6月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,195,867例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,579,884例排除），其中3,613,345例確診，分別為14,287例境外移入、3,599,004例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,254例COVID-19死亡病例，其中6,239例本土，個案居住縣市分布為新北市1,631例、臺北市870例、臺中市548例、桃園市525例、高雄市512例、臺南市374例、彰化縣295例、屏東縣234例、基隆市165例、南投縣149例、宜蘭縣139例、雲林縣138例、苗栗縣119例、新竹縣100例、花蓮縣101例、嘉義縣97例、臺東縣85例、嘉義市82例、新竹市58例、金門縣10例、澎湖縣7例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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