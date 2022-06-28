韓國炸雞和年糕醬料防腐劑超標 邊境攔下

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）食藥署今天公布，韓國進口的炸雞和年糕等醬料防腐劑超標、泡麵被驗出未 許可農藥，菲律賓進口甜餅乾驗出目前僅開放使用在奶油等產品的防腐劑，全數遭退運或銷毀。另外，中國大陸猴頭菇再度藥檢不合格，但進口商不同。

衛生福利部食品藥物管理署上午公布最新邊境查驗不合格名單，共有16款食品、食品容器具檢驗不合格遭邊境攔下。

根據不合格名單，瑭茗廷有限公司自韓國進口的「辣味奶油炸雞醬料（JJ （TOOWOOMBA） SPICY CREAM CHICKEN SAUCE_JJ）」、「蜂蜜蔬菜炸雞醬料（JJ HONEY OLIGOSACCHARIDE CHICKEN SAUCE）」、「辣炒年糕醬料（JJ RICE CAKE （TTEOKBOKKI） CHICKEN SAUCE）」，檢出防腐劑超標，共1141公斤依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕今天接受記者電話聯訪時表示，醬料中所含的醋跟醬油依規定可以使用防腐劑，但含量超標，這是業者第一次違規。

至於良澔國際行銷有限公司「高麗麵-海鮮味（INSTANT NOODLES KOREAN NOODLE（SEAFOOD））」則驗出未核准農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide）0.104 ppm，共1695公斤依相關退運或銷毀。

至於馥敦有限公司從菲律賓進口的「REGENT甜餅乾（REGENT MOCHI UBE）」也被驗出防腐劑不符規定，陳慶裕表示，去水醋酸目前僅開放使用在乾酪、乳酪、奶油等類型食品，並未開放使用在餅乾。

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中國大陸進口的猴頭菇再度上榜，陳慶裕表示，儘管這家業者進口的猴頭菇是第一次被驗出違規，與前幾次不同，但整體進口自中國大陸的猴頭菇在6個月內已有多達15批違規，因此食藥署早在5月2日就針對中國的猴頭菇進行100％逐批查驗，以防違規食品流入市面。

食藥署21日表示，已限期中國大陸於8月3日前書面說明，否則將暫停受理報驗，即禁止進口該品項。（編輯：陳清芳）1110628