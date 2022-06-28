高鐵擬增班次送環評 補正振動噪音評估後再審

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（中央社記者張雄風台北28日電）為因應民國128年每日運量需求，台灣高鐵提出增加班次，由現行192班次增為280班次，並拉長營運時間。環評委員今天建議加強鄰近地區振動及噪音等評估，此案補充修正後再審。

行政院環境保護署召開「高速鐵路環境影響評估報告環境影響差異分析報告（常態性營運時段及班次調整）」專案小組初審會議。

開發單位台灣高速鐵路股份有限公司表示，預估民國128年每日旅客量21萬人，目前常態性營運班次上限為192班次，恐無法負荷，希望將總營運班次由192班次增加為280班次。

另外也提出拉長營運時間，每天由原訂凌晨5時50分從左營站發車，提早至5時30分從端點站發車；端點站收班時間由凌晨零時，延長至翌日凌晨1時收班。

根據高鐵統計，102至108年班次年成長率為1.6%，旅客成長率6.1%，108年尖峰日座位利用率已達87.8%；目前尖峰日發車已達全日166班次，約達核定全日192班次的86.5%。

環評委員認為，高鐵增加這麼多班次，應該針對鄰近沿線敏感點噪音、空氣污染增量、各站區廢污水處理等環境影響衝擊及營運安全評估；雖然高鐵算是綠色運具，但仍應思考擴增班次的必要性。

另外，環委提到，近年高鐵沿線各場站鄰近區域發展快速，逐漸形成聚落城鎮，應該依環保署「環境振動管理指引」規定，檢核敏感點振動影響評估、防制措施（含改善方式）及環境監測計畫合理性。

環委請開發單立補充此次增加清晨及深夜班次對鳥擊及蝙蝠棲息的影響，並研提具體可行的生態影響減輕措施。此案建議補充修正後再審。（編輯：管中維）1110628