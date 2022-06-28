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電價調漲恐增百萬支出 私校盼比照高中以下凍漲

2022/6/28 19:33
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（中央社記者許秩維台北28日電）經濟部電價費率審議會昨天決議，7月起調漲電價。私校協進會今天表示，大學電價調漲恐增上百萬甚至上千萬元支出，希望比照高中以下學校，讓大專電價凍漲。

經濟部電價費率審議會昨天決議，7月起平均電價調高8.4%，高壓以上產業用電大戶調漲15%；為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，但大專校院可能會面臨電價調漲的衝擊。

私立大學校院協進會理事長何明果今天接受中央社記者訪問時表示，現在學校經營不易，學雜費又幾乎凍漲，如果再調漲電價，可能增加上百萬甚至上千萬元的支出，增加學校不少負擔。

何明果提到，同樣都是教育，既然高中以下學校不調漲電價，大學也應比照辦理，不該用教育階段區分；大學雖是用電大戶，但多用在教學和研究上，和營利事業不同，因此希望大學電價也能凍漲，私校協進會已向教育部反映，希望教育部能和經濟部溝通。

台灣大學也透過文字回應，大學雖然整體用電量的角度算是「大戶」，但目的卻在於教學與研究，性質和其他「用電大戶」（廠商或營利單位）完全不同，電價上漲若不適用於高中以下學校，也不應適用於大學。（編輯：管中維）1110628

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