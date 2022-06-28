7旬翁打莫德納後不適住院 出院51天亡獲救濟90萬

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嘉義70多歲男性施打莫德納疫苗後不適住院，不料出院後51天死亡，獲90萬元救濟金及喪葬補助30萬元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，這次獲最高額救濟是一名嘉義70多歲男性，施打莫德納疫苗後不適住院，不料出院後51天死亡，獲90萬元救濟金及喪葬補助30萬元。

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）今年6月9日開會，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種救濟審議案，這次共審查63案，僅10案核予救濟，分別為AZ 4案，金額介於新台幣5000元至15萬元，莫德納6案，金額介於1萬元至90萬元，其中接種後死亡核予救濟3案，皆為莫德納疫苗。

這次救濟金額最高為90萬元，是一名嘉義縣70多歲男性。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天晚間接受媒體聯訪時表示，這名個案接種莫德納疫苗後11天因全身虛弱無力就醫，血液檢驗結果顯示有嚴重貧血及心肌酵素上升，經醫師診斷為疑似心肌炎。

莊人祥說明，依發生時間判斷無法排除與疫苗關聯性，貧血部分經骨髓檢查發現淋巴漿細胞增生合併嗜血症候群，應為感染等與疫苗無關因素所致，莫德納疫苗屬mRNA疫苗，並不具致病力。

莊人祥說，個案出院後51天死亡，解剖報告顯示，個案罹有心肌炎併心肌纖維化，重度巨球性貧血為加重死亡因子。綜上所述，個案死因應與其潛在嗜血症候群及嚴重貧血導致心臟功能惡化有關，仍無法確定與接種莫德納疫苗關聯性，核予救濟金90萬元，及給予喪葬補助30萬元。

這例個案並非國內最高救濟金，自去年3月中旬接種COVID-19疫苗起，今年3月10日一名台北市50多歲女性接種AZ疫苗後血栓併血小板低下症死亡，獲法定最高救濟上限600萬元，創預防接種受害救濟制度創辦以來，此後至今累計3例獲600萬元救濟案例。

其他2例死亡個案，皆是獲得30萬元救濟金，分別為新竹縣70多歲女性及金門縣70多歲女性。新竹個案接種莫德納疫苗後5小時出現胸悶不適、意識不清等情形送醫，經住院療後死亡，不符合急性心肌炎臨床表現，肺部電腦斷層掃描顯示有急性肺水腫及肋膜積水，無法排除為心律不整引發肺部病症。

但專家認為，這名新竹個案本身有高血壓、高血壓性心臟病及高血脂等心血管疾病史，為突發心律不整高風險族群。綜上所述，個案接種疫苗後發生情形應與其潛在心血管疾病有關，但時序上仍無法確定與接種莫德納疫苗關聯性，核予救濟金30萬元。

至於金門縣個案，是接種莫德納疫苗後陸續出現腹部悶痛、胸悶及嘔吐等情形，於接種後5天死亡，研判可能致死原因為急性心肌梗塞、主動脈剝離等心血管疾病急性發作，但未進行病理解剖，查病歷並未記載其他疾病史足以解釋死因，死因無法確定與接種疫苗關聯性，核予救濟金30萬元。（編輯：管中維）1110628