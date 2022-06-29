私校、私立科大協進會籲比照高中以下 電價凍漲

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（中央社記者許秩維台北29日電）私校協進會、私立科大協進會、專科學校教育聯盟今天表示，電價調漲將衝擊大專校院經費支出，電價上漲若不適用高中以下學校，也不應適用大專校院。

經濟部電價費率審議會日前決議，7月起平均電價調高8.4%，高壓以上產業用電大戶調漲15%；為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，但大專校院可能會面臨電價調漲的衝擊。

私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會、專科學校教育聯盟今天發布新聞稿指出，大專目的在提升國家競爭力，性質與營利用電大戶不同；目前教育政策方向為加速產業創新腳步，如因電費漲價而使教學研究品質受限，非國家整體樂見，大學雖為高壓用戶，但本質是公益與教育，非營利事業，應有不同考量。

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私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會、專科學校教育聯盟提到，教育政策培養的人才環環相扣，應有平等原則適用，大專之所以是高壓用戶，是因為專業訓練、集中學生及資源，所以單一規模較大，但與高中以下學校一樣本質上都是教育，應一致對待。

少子女化現象衝擊大專招生，私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會、專科學校教育聯盟也表示，各校因少子女化導致經費支應窘迫，尤其私立大專受現行高度管制，無法依實際需求調整學雜費收入，既然已因公共利益而高度管制，也應相對以公共利益為對應補貼。（編輯：卞金峰）1110629