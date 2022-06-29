北土城交流道環差案過關 強調不影響區域幹道負荷

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（中央社記者張雄風台北29日電）環保署環評大會今天審查北二高增設北土城交流道環差案。雖然在地居民仍質疑下交流道後可能造成現地車流壅塞，但開發單位強調不會影響區域幹道負荷；經環委內部討論，建議補充修正後過關。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第422次會議，審查「北部區域第二高速公路定線後環境影響評估報告第九次環境影響差異分析報告（增設北土城交流道）」。

開發單位交通部高速公路局表示，北二高北起汐止，南迄新竹，分為主線（國3）、桃園內環線（國2）及台北聯絡線（國3甲），總長約117公里，全線於民國86年8月通車。

高公局指出，由於中和、土城交流道常有匝道車流回堵所產生交通壅塞，兩交流道匯入地區道路亦已無法負荷匯入及匯出的交通量，計畫於國道3號中和與土城交流道間新設一處交流道，國道3號主線北上側拓寬一車道作為出口車道。

反對北土城交流道增設自救會批評，高公局根本沒有分析周邊兩大都市計畫近200公頃（含土城暫緩發展區、司法園區）開發完成後，人口入住後所造成的交通流量，僅做現況導流分析，根本無法配合都市計畫完成交通整合。

環評委員詢問，過去高速公路都是10、20公里才會設交流道，因為每增一個交流道會造成減速，北土城交流道、土城交流道的距離短，是否增加壅塞；而下交流道後是否會造成區域道路堵塞，可能會導致空氣品質惡化。

高公局表示，土城至北土城交流道距離約2.9公里，是評估工程範疇內具可行性，有一定車流服務、不會影響區域幹道負荷；雖然交流道在都會區設置會比較密集，但還是在可接受的服務水準內。

環委另外建議，施工前及施工期間每年9月至隔年4月間，每兩個月於衝擊區執行1次兩棲類（含台北樹蛙及翡翠樹蛙）陸域生態監測作業，倘前述樹蛙繁殖區位於衝擊區，應採取迴避減輕措施，如無法迴避應採異地保育。

另外附帶建議，本案與土城司法園區相關配合事宜，開發單位洽新北市政府處理。本案建議補充修正後通過審查。（編輯：陳政偉）1110629