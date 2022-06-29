修復歷史建築瑞三整煤場 9月啟用再現礦村風華

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市府觀旅局今天表示，歷經3年，修復象徵台灣20世紀煤礦產業發展的「瑞三整煤廠」預計9月啟用，將串連猴硐煤礦博物園區，重新再現礦村風華，讓遊客一睹礦業歷史軌跡。

市府觀光旅遊局今天表示，疫情期間提升建設以迎接後疫情時代，瑞芳區早年礦業發達，瑞三整煤廠曾是全台先進的選煤廠房，但隨礦業沒落與年久失修，已經破損坍塌嚴重。

觀旅局說，整煤場位於台鐵猴硐火車站旁，屬於猴硐煤礦博物園區一環，但因為「貓村」名氣太響亮，加上整煤場破舊殘敗有安全顧慮，因此與文化局合作，於民國108年起修復，盼望讓歷經30年風雨而荒廢的整煤廠，今年9月啟用後，以新的風華再現，並一窺象徵台灣20世紀煤礦產業發展煤礦歷史。

文化局下午告訴中央社記者，基隆河上游曾是全台灣最大的煤礦產地，日治時期的煤田調查，認為猴硐是罕見的優良煤田。

文化局說，瑞三礦業公司由礦業鉅子李建興所創設，為當時台灣煤礦產業的重要據點，是猴硐聚落發展的主要原因，瑞三整煤場於2005年11月7日公告登錄為新北市歷史建築。

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觀旅局說，廠房主體為3層樓建築，1樓為鋼筋混凝土結構，2樓以上則為木構造。由於瑞三整煤廠屬於歷史建築，修復過程保留原來的梁柱，鏽蝕的部分採用特殊處理，並且補強結構。建築師則與木匠師合作，木造建築採用榫接處理。

整煤場配合周邊基隆河之綠水潺流，風景極佳，市長侯友宜今天聽取觀旅局專案報告後表示，運動、休閒、觀光等設施，最終目的在於提振經濟與產業價值，也為疫後經濟復甦做準備。（編輯：方沛清）1110629