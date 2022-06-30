上午供電亮吃緊黃燈 備轉容量率是否下修視午後降雨

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（中央社記者曾智怡台北30日電）天氣炎熱，用電量居高不下，昨天亮出今年首顆「供電警戒」橘燈，目前台電今天預估尖峰備轉容量率為6.27%，較昨天略升，為「供電吃緊」的黃燈；不過，若午後西部地區降雨，光電出力可能減少，是否續亮橘燈，台電調度繃緊神經。

昨天供電燈號亮出今年第1顆橘燈，備轉容量率一度低於4%，主因光電熱區雲嘉南地區午後降雨，導致光電發電量較平時減少約200萬瓩。

中央氣象局今天表示，白天高溫約32至35度，其中大台北、桃園、宜蘭及屏東近山區或河谷有局部36度以上高溫發生的機率。降雨部分，東半部及屏東整天不定時有短暫陣雨或雷雨；受海陸風作用，上午間西半部沿海有零星短暫陣雨，其他地區仍以午後雷陣雨為主，且雨勢較大。

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根據台電官網，今天預估尖峰備轉容量率為6.27%，相當於尖峰備轉容量246.3萬瓩，供電燈號亮黃燈，代表供電吃緊。截至上午11時，實際用電量為3722.5萬瓩，預估最高用電達3930萬瓩，時間落在下午1時至4時。因現在艷陽高照，光電占比逾12%。

台電預測，明天供電燈號續亮黃燈，直到週末才會重返代表「供電充裕」的綠燈，但下週平日又會恢復成黃燈。（編輯：潘羿菁）1110630