聘外籍廚師、雙語翻譯 雇主可全面線上申辦

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）推動外國人申請案件線上申辦服務，勞動部今天宣布，雇主如果聘僱外國人從事雙語翻譯、廚師及相關工作申請案件等，包含轉換雇主、資料異動等，都可全面線上申辦。

雇主如果聘僱外國人從事雙語翻譯、廚師及其相關工作，勞動部日前已開放「聘僱許可」、「展延聘僱許可」、「接續聘僱許可」等申請案件，可透過「外國人申請案件網路線上申辦系統」線上申辦。

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勞動部今天發布新聞稿指出，為了擴大服務項目，今天起全面開放雇主聘僱外國人從事雙語翻譯、廚師及其相關工作所有申請案件都可線上申辦，包含「轉換雇主」、「資料異動」、「離境備查」等申請案件。

勞動部提醒，聘僱外國人從事雙語翻譯、廚師及其相關工作者的雇主，應為從事跨國人力仲介業務的私立就業服務機構，且配合法規修正從今年4月30日起，雇主在取得求才證明後，就可備妥應備文件，針對所要聘僱的外國人，透過線上申辦直接申請聘僱許可，不須先申請招募許可，雇主經取得聘僱許可後，就可引進該名外國人從事工作。（編輯：陳政偉）1110630