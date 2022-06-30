為恭醫院攜手中國醫藥大學 強化北苗栗醫療量能

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財團法人中國醫藥大學與為恭醫療財團法人策略聯盟啟動典禮30日在為恭醫院舉行，苗栗縣長徐耀昌（右3）等人出席。中央社記者管瑞平攝 111年6月30日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）為恭紀念醫院長期扮演苗栗縣北部地區重要醫療機構，考量在地就醫需求增加，與中國醫藥大學合作策略聯盟，引入醫學中心資源，強化多項專科醫師照護及中醫團隊提升醫療量能。

財團法人中國醫藥大學與為恭醫療財團法人策略聯盟啟動典禮，今天在為恭醫院舉行，同步進行新舊任院長交接布達儀式，卸任院長陳振文將印信交給新任院長李文源，由中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海、為恭紀念醫院董事長林佾廷共同監交，林佾廷也獲頒為恭醫療財團法人榮譽董事長。

苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、陳超明、苗栗縣議長鍾東錦、頭份市長羅雪珠、竹南鎮長方進興及衛生局長張蕊仙等人出席，一起見證為恭醫院創新轉型，期盼藉由引進醫學中心資源，強化醫療人才與技術等多元層面，幫助苗栗北區醫療量能大幅升級，降低民眾跨縣市就醫比率，免於舟車勞頓之苦。

林佾廷表示，苗栗縣人口老化，就醫需求不斷增加，中國醫藥大學的加入，讓為恭可更符合民眾醫療及照護需求，朝向重度級急救責任醫院目標邁進。

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蔡長海指出，為恭是北苗栗最大的醫療院所，這次策略聯盟希望能加速引進醫學中心資源，提升苗栗縣醫療品質及強化醫療量能，服務更多鄉親。

新任院長李文源是國內神經外科權威醫師，曾任中國醫藥大學附設醫院台北分院院長，並曾獲台灣醫療奉獻獎，他在致詞時說，7月起將強化神經外科、大腸直腸外科、骨科、脊椎外科、心臟血管外科、整形外科、胸腔外科、血液腫瘤科、眼科等16科專科照護，並陸續引進40多名專科醫師加入陣容，8月後將成立中醫部，提供全面性中西醫整合醫療照護。（編輯：方沛清）1110630