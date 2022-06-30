早安世界》明天起自備杯買飲料便宜5元 星巴克加碼省最多
7/1起自備杯買飲料便宜5元 麥當勞肯德基提前響應星巴克加碼省最多
消費者自備飲料杯可享新台幣5元優惠政策將在7月1日正式實施，全家便利超商、麥當勞及肯德基已提前響應，星巴克宣布加碼至每杯省10元，統一超商則是每月1日可省7元。7月起政府各部門推出多項新措施，包括用電大戶電價調漲、國旅補助每房每晚最高1300元、房屋租金補貼擴大等，與民眾生活息息相關，中央社彙整各項措施帶讀者一次掌握。（看完整報導）
颱風芙蓉可能今天生成 7/1起南部慎防大雨
中央氣象局29日預估，今年第3號颱風芙蓉在24小時內有機會生成，不會直接侵台，但7月1日起可能會帶來水氣、雨區由南往北遞減。菲律賓東方海面的熱帶系統則可能影響台灣7月5日之後的天氣，中南部易有大雨。中央氣象局29日下午發布豪、大雨特報，省道台3線靠近國道3號竹山交流道路段再次大淹水，道路彷彿一片汪洋，台台中至嘉義也有部分路段積水。（看完整報導）
前白宮幕僚：川普讓武裝分子參加集會 試圖親赴國會山莊鼓動入侵群眾
調查美國國會大廈遇襲案的聯邦眾議院特別委員會28日加開聽證會，曾任前白宮幕僚長梅多斯助理的賀勤森出席作證，她說，梅多斯和川普讓多名持有步槍和手槍等武器的民眾參加2020年1月6日在白宮旁邊舉行的示威集會，川普在致詞後搭車離開這場集會時，還一度與座車上的特勤人員發生肢體衝突，企圖把車開往遭群眾入侵的國會山莊。賀勤森這番證詞被認為極具殺傷力，進一步坐實川普為保住權位不擇手段的指控。（看完整報導）
德國妥協 歐盟2035年確定向燃油汽車說再見
歐盟2035年完全禁止銷售內燃機引擎新車的政策在29日闖過最後一關，上週德國財政部長林德納曾公開表示德國將會反對到底，不過歐盟環境部長理事會最後達成共識，屆時歐盟新車市場只有電動車款。這是歐盟想要達成2030年前溫室氣體減量55%目標的重要一步，也會更促使全球汽車產業轉型。（看完整報導）
拜登：美國將增加駐歐陸海空軍力 因應俄國威脅
美國總統拜登29日宣布美國將對北約在歐洲的軍隊增援，表示現在「比起過往任何時候」都更需要北約。路透社報導，拜登證實，美國將把部署在西班牙的驅逐艦從4艘增加到6艘，並表示華府將增派2支F-35中隊到英國，以及在波蘭建設陸軍第五軍總部。拜登指出：「在蒲亭打破歐洲和平，攻擊原則秩序的此刻，美國和我們的盟友準備採取行動。」（看完整報導）
陳時中：先活絡經濟、學生返台 再開放觀光團出國
COVID-19本土個案連續2天新增4萬多例，29日新增染疫死亡病例85人，創下今年6月以來新低。暑假即至，各界關注開放組觀光團出國時間點，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，希望優先活絡經濟及讓學生暑期返台，邊境一定會開放到讓民眾出國。另外，7月1日起，提供「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統」相關工作人員接種第4劑疫苗。（看完整報導）
台大估將進入MIS-C高峰 兒童2劑疫苗可預防8到9成
台大醫院29日發表本土15例MIS-C病童收治報告，個案平均4到5週發病，推估近期進入MIS-C高峰期，請家長注意孩子發燒、出疹、沒有尿尿、口腔黏膜變乾、哭泣無淚等危險警訊，接種第2劑COVID-19疫苗應可預防8到9成的MIS-C。另外，透過COVAX機制獲配首批50.4萬劑Novavax疫苗，將於30日上午抵桃園機場，預計最快7月8日起提供接種。（看完整報導）
特派專欄／疫情動態清零下 中國人的無奈與憤懣
中國的北京、上海和多個城市疫情反覆，經濟與社會活動大受影響。中國媒體多次報導網路大公司降薪、中年民眾被裁員、不得已打6折賣房、房價下跌又付不起房貸想選擇斷供（不付房貸）的故事。相較於5年前，中國當前缺乏信心的社會氛圍已大不相同。（看完整報導）
馬糞海膽50年來2億顆剩5萬顆 NGO籲澎湖禁捕
澎湖海洋公民基金會、台灣動物社會研究會29日發布聯合聲明指出，今年4月中，志工下潛到澎湖海域巡查，不太能見到海膽，僅在尖山海域一帶看到2顆老年馬糞海膽，統計從半世紀前的逾2億顆已銳減剩5萬顆。這些團體呼籲澎湖縣政府落實全面禁捕，並呼籲民眾不要再吃澎湖馬糞海膽，給海膽一個喘息、恢復族群量的機會。（看完整報導）
7歲柔道童遭重摔致死教練判9年徒刑 母親無法接受將提上訴
台中市7歲黃姓男童110年間上柔道課時，遭何姓教練連續重摔多次昏迷，住院70天後不治。今天是他去世滿1年，台中地院29日依傷害致死罪，判何姓教練9年徒刑，可上訴。黃母表示對判決無法接受，一定會上訴。她說，孩子生命都沒了，加害者卻只判9年，且何男犯後至今毫無悔意，在法庭上不斷撒謊，甚至污衊孩子。（看完整報導）
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