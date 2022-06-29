陳時中：先活絡經濟、學生返台 再開放觀光團出國

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北29日電）國內COVID-19疫情逐漸下降，暑假即至，各界關注開放組觀光團出國時間點，指揮中心指揮官陳時中說，希望優先活絡經濟及讓學生返台，邊境一定會開放到讓民眾出國。

隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩步降溫，前副總統陳建仁認為7月至8月可考慮開放邊境。中央流行疫情指揮中心日前坦言有可能，並點出上調入境總量、開放觀光或探親都是可能的鬆綁方向。

有媒體關注邊境放寬是否可能一口氣開放到暑假組團出國旅遊，陳時中今天下午疫情記者會中表示，世界各國邊境陸續開放，組團出國由指揮中心及交通單位研判，現階段交通單位好像還沒有提出。

陳時中重申，在7月後，這波開放主要目的是讓經濟活動活絡，避免邊境管制造成來台商業活動降低，這是最重要的；再者，暑假陸續有學生須返台，在有限開放資源中，讓最需要回來的人返台，是現在努力的方向，先滿足上述2大條件，有餘力就往下開放，「邊境一定會開放到讓大家出國玩。」

自7月1日起，機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，可接種第2次追加劑，也就是俗稱的「第4劑」，據指揮中心會後提供的統計數據，依先前造冊估算前述4類相關人員，已接種第3劑人數約32.4萬人，其中於6月30日前間隔5個月符合接種第4劑者計27.4萬人。

今年秋冬前是否可能開放全民接種第4劑，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院兒童感染科主治醫師李秉穎說，以幾乎全民接種第4劑的以色列數據分析，發現健康民眾施打第4劑，保護效果提升有限，但高風險族群第4劑，確實有提高保護效果，呼籲高風險者施打。

截至28日為止，COVID-19疫苗接種人口累計接種5774萬4693人次，涵蓋率第1劑91.28%、第2劑83.31%、基礎加強劑接種率0.87%、追加劑接種率70.1%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約94.13%。

接種COVID-19疫苗無法完全避免染疫，高風險族群確診須透過口服藥，雙管齊下降低重症、死亡風險。據指揮中心統計，昨天共開6120人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共4860份、默沙東「莫納皮拉韋」1260人份；累計開立31萬4097人，分別為25萬3184人倍拉維及6萬913份莫納皮拉韋。（編輯：陳政偉）1110629