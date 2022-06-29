更多編輯台推薦新聞：
Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
豪雨大雨特報》台中強降雨工人受困橋下 嘉義部分路段積水
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
首頁 / 生活

陳時中：先活絡經濟、學生返台 再開放觀光團出國

2022/6/29 17:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北29日電）國內COVID-19疫情逐漸下降，暑假即至，各界關注開放組觀光團出國時間點，指揮中心指揮官陳時中說，希望優先活絡經濟及讓學生返台，邊境一定會開放到讓民眾出國。

隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩步降溫，前副總統陳建仁認為7月至8月可考慮開放邊境。中央流行疫情指揮中心日前坦言有可能，並點出上調入境總量、開放觀光或探親都是可能的鬆綁方向。

有媒體關注邊境放寬是否可能一口氣開放到暑假組團出國旅遊，陳時中今天下午疫情記者會中表示，世界各國邊境陸續開放，組團出國由指揮中心及交通單位研判，現階段交通單位好像還沒有提出。

陳時中重申，在7月後，這波開放主要目的是讓經濟活動活絡，避免邊境管制造成來台商業活動降低，這是最重要的；再者，暑假陸續有學生須返台，在有限開放資源中，讓最需要回來的人返台，是現在努力的方向，先滿足上述2大條件，有餘力就往下開放，「邊境一定會開放到讓大家出國玩。」

自7月1日起，機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，可接種第2次追加劑，也就是俗稱的「第4劑」，據指揮中心會後提供的統計數據，依先前造冊估算前述4類相關人員，已接種第3劑人數約32.4萬人，其中於6月30日前間隔5個月符合接種第4劑者計27.4萬人。

今年秋冬前是否可能開放全民接種第4劑，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院兒童感染科主治醫師李秉穎說，以幾乎全民接種第4劑的以色列數據分析，發現健康民眾施打第4劑，保護效果提升有限，但高風險族群第4劑，確實有提高保護效果，呼籲高風險者施打。

截至28日為止，COVID-19疫苗接種人口累計接種5774萬4693人次，涵蓋率第1劑91.28%、第2劑83.31%、基礎加強劑接種率0.87%、追加劑接種率70.1%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約94.13%。

接種COVID-19疫苗無法完全避免染疫，高風險族群確診須透過口服藥，雙管齊下降低重症、死亡風險。據指揮中心統計，昨天共開6120人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共4860份、默沙東「莫納皮拉韋」1260人份；累計開立31萬4097人，分別為25萬3184人倍拉維及6萬913份莫納皮拉韋。（編輯：陳政偉）1110629

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
MIS-C公告累計15例 指揮中心：均認定屬於重症