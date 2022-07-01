基隆港新亮點 旅運大樓購物用餐還可逛空中花園

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基隆港將有新亮點，新建完成的旅運大樓已完成招商，未來旅客不但可在商場內用餐、買伴手禮，還可到頂樓逛空中花園。（台灣港務公司提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月1日

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）基隆港將有新亮點，新建完成的旅運大樓己完成招商，預計明年第一季開幕，旅客不但可在商場內用餐、買伴手禮，還可到頂樓逛空中花園。

台灣港務公司今天在交通部例行記者會，介紹基隆港新建完成東3-4碼頭旅運中心的招商，由大日開發有限公司取得最優投資人資格，6月已完成簽約，預計8月點交，投入營運準備工作，明年第一季開幕。

台灣港務公司說，基隆港東3-4碼頭旅運中心招商面積約892坪，規劃以伴手禮、休憩娛樂及必要的飲食服務為主，並以海景結合綠意為發想，在建物頂樓設置了空中花園，以花圃、木棧道、木紋磚及視覺創意的裝置藝術組成，並以郵輪甲板視野景觀結合城市花園綠意。

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台灣港務公司行政副總盧展猷說，旅運中心屬於非管制區，提供旅客及市民休閒遊憩使用，所有民眾都可前來用餐、購物及逛空中花園，另中心設有停車場，可停37輛遊覽車、50輛小客車。

根據台灣港務公司提供的資料，大日開發以基隆特有的委託行歷史發想，提出「參肆行」品牌概念，如同舊時代的委託行承載民眾生活所需，預期將可打造出北台灣獨具特色風格的旅運服務中心。（編輯：方沛清）1110701