民宿全聯會座談 王國材盼做好迎接國際旅客準備

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（中央社記者吳哲豪南投1日電）民宿全聯會今天下午在國立暨南大學舉辦座談會，交通部長王國材致詞時指出，小而美的民宿具備韌性與彈性，是國內重要的觀光尖兵，也要請業者做好迎接國際旅客準備。

中華民國民宿協會全國聯合會下午在國立暨南國際大學人文學院會議室舉辦座談會，王國材、交通部觀光局長張錫聰、南投縣政府觀光處長陳志賢以及民宿全聯會理事長張心盈等人出席。

王國材致詞時指出，小而美的民宿具備韌性與彈性，也是國內重要的觀光尖兵，近年來他看到不少年輕人返鄉開民宿，留在家鄉服務，對於地方創生非常重要，也樂見這樣的現象。

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王國材強調，今天的座談會是要傾聽民宿業者的建議，也要請業者做好迎接國際旅客準備，期許民宿業者精進旅宿環境，引進數位科技，提升品質，以吸引更多旅客造訪。

而在座談會上，來自全台各地的民宿業者也提出建議，像是民宿全聯會副會長林榮欽在座談會指出民宿業缺工問題嚴重，即使調漲薪資結構，缺工問題仍無法改善，因此建議交通部觀光局研擬開放外籍勞工或協助業者取得國內外相關科系建教人員，以解決人力不足問題。（編輯：謝雅竹）1110701