宜蘭童玩節睽違2年登場 遊客卸下口罩戲水享清涼

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2022宜蘭國際童玩藝術節2日在冬山河親水公園登場，遊客卸下口罩戲水，享受夏日清涼。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年7月2日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）曾因疫情停辦2年的宜蘭國際童玩藝術節，今天起至8月14日，在宜蘭縣冬山河親水公園登場，遊客們卸下口罩戲水，享受夏日清涼。

童玩節上午9時開園之前，就有許多遊客的車輛在售票口前大排長龍。搶頭香的新北市曾小姐開心地說，往年都會來童玩節，但前2年都因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，童玩節停辦，遊客也無緣參加；今天擔心園區停車位很快就客滿，所以一家8口清晨6時就到入口處排隊。

縣府衛生局表示，對於童玩節相關防疫，除在戲水區與用餐時間外，入園其他時間都要戴上口罩防疫。此外，園區戲水設施的入口處也會安裝防疫門，讓遊客脫下口罩進入水域前，可再進一步清消。

縣府衛生局指出，至於水質部分，由於病毒需在一定濃度以上才具傳染力，且在池水中會被大量稀釋，使得病毒傳染力降低，再加上童玩節的戲水池也會如同一般游泳池管理，添加適量次氯酸鈉，可有效殺死病毒。

宜蘭縣政府文化局長呂信芳表示，今年童玩節以「酷樂宜夏」為主題，活動充滿酷炫的互動科技。過去廣受歡迎戲水設施也以時空探索概念打造而成，像是新推出全長30公尺「UFO飆速滑道」遊客可體驗清涼飆速快感。

他說，園區還有結合挑戰性、刺激性的極限體能運動「時空傳送站」，讓遊客從14公尺高處滑降而下，跨越園區戲水設施上方，全長218公尺。

呂信芳表示，園區也首次推出「親子探索劇場」，引進10多隻不同種類國外原裝擬真科技恐龍，打造「藝想保衛隊－恐龍重生」親子劇，劇中恐龍及演員也將在園區嘉年華遊行時與遊客近距離互動。（編輯：方沛清）1110702