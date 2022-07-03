成功嶺替代役男256人快篩陽 結訓典禮將取消

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）內政部役政署今天指出，正在成功嶺進行基礎訓練的863名替代役男，於昨天出現COVID-19症狀，今天快篩後陽性者有256人，原訂明天舉行的結訓典禮將取消。

役政署今晚發布新聞稿指出，於6月21日接訓863人進行替代役第234梯次基礎訓練，訓練期間都依照中央防疫指引及營區規範辦理防疫作為，部分役男於7月2日出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）症狀，經替代役訓練班於3日進行中隊全面快篩，篩檢結果陽性者累計共256人。

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役政署表示，篩檢呈陽性者，即依中央流行疫情指揮中心指引安排防疫計程車或由家屬接回居家照護，防止傳染並加強環境清消。

役政署指出，這梯次新訓役男於入營前2日及6月21日入營當日經2次快篩陰性始予納訓，入營第3日再次全面快篩以防範隱形傳播，有關此梯次與前幾梯次比較，確診人數的確較高，至於詳細原因正由役政署替代役訓練班與委託醫院醫師審慎研判分析。（編輯：黃世雅）1110703