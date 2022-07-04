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悠遊國旅補助開放旅客登記 已有5千家業者參與

2022/7/4 16:57
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（中央社記者余曉涵台北4日電）悠遊國旅補助方案將在15日上路，交通部觀光局今天下午開放民眾上傳身分證字號以及參與活動的旅宿業名單查詢，截至下午已經有超過5000家旅宿業參與，將會陸續增加。

配合行政院及國家發展委員會「因應疫情新一波振興作為」，交通部爭取新台幣55億元預算並經行政院核定，其中自由行旅客最高可享新台幣1300元補助。

交通部觀光局今天表示，下午2時起，民眾就可上網查詢享優惠的旅宿並開放民眾上傳身分證字號。

觀光局說，截至下午已經有超過5000家旅宿業者通過審核上傳，也將持續接受旅宿業者報名，審核通過後陸續更新。

觀光局提醒，住宿補助僅限平日入住使用，每人每晚800元，若符合加碼條件可提高到每晚1300元。

觀光局說，民眾可向有參加活動的旅宿業者訂房，但住宿券不適用，住宿費將由旅宿業者現場折抵予旅客。

觀光局指出，因預算經費有限，活動至預算用罄為止，如經費提前用罄，觀光局最晚將於經費用罄2週前公告停止受理獎助申請，請務必注意活動專區公告相關資訊。（編輯：陳清芳）1110704

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