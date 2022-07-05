補加濃濃溪橋影響評估 花東鐵路雙軌環差案再審

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（中央社記者張雄風台北5日電）為加速東部幹線時速，鐵道局提花東鐵路雙軌電氣化第一次環差案，今天於環保署審查。環委認為雖延長加濃濃溪橋可增設生態廊道，但影響範圍變大、要求進一步評估，建議補正後再審。

行政院環境保護署今天召開「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫第一次環境影響差異分析報告」專案小組初審會議。

開發單位交通部鐵道局東部工程處表示，本計畫工程範圍起自台鐵東部幹線花蓮站至南迴線台東知本站為止，起迄站全長約162.5公里，扣除已完成（含施工中）雙軌化工程約49.85公里，本計畫路線長約112.65公里。

另外，考量東部現況需求，優先調整台鐵線形、軌道強度、列車性能等，逐步提升東部鐵路營運速度至時速160公里，朝快鐵等級發展；估算未來交會等待最多縮短90分鐘，節省總延人小時約9.6萬人分鐘/日，縮短站間列車運轉時間每日26萬人分鐘。

環評委員表示，本次在光復至大富路段延長加濃濃溪橋，雖然可增加生態廊道，但開發長度由原本的100公尺增加560公尺，施工過程對這個地方的擾動嚴重，要針對森林面積、動植物種類適當評估，加強保育對策。

環委提到，在光復至大富路段，除了加濃濃溪橋外，開發單位也在鐵道旁增設欄杆、箱涵，構想不錯，但要補充具體計畫和數量；另外移除樹木的補植計畫也應加強說明。

環委另建議在交通安全部分，由於目前鐵道是單軌，不確定工期，施工時可能會有路段封閉，應補充施工期間施工安全及交通管制維護計畫；另外評估1/5施工機具與4/5運輸車輛取得環保署公告的自主管理標章，及運輸車輛一定比例符合5期以上排放標準可行性。

本案經閉門會議討論後，建議補充修正後再審。（編輯：張芷瑄）1110705