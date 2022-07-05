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星宇拓東北亞市場 首招日籍空服員

2022/7/5 13:35（7/5 13:46 更新）
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星宇航空首度招募日籍客艙組員，因應東北亞市場需求及增加日本航線計劃預作準備。（星羽航空提供）
星宇航空首度招募日籍客艙組員，因應東北亞市場需求及增加日本航線計劃預作準備。（星羽航空提供）
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（中央社記者汪淑芬台北5日電）星宇航空今天宣布，首度招募日籍客艙組員，因應東北亞市場需求及增加日本航線計劃預作準備。

星宇航空今天發布新聞稿指出，首度招募日籍客艙組員，應徵者男女不拘，凡擁有日本文部省認可的國內外大專院校以上學歷，及合格的英文檢定證明，無論是否具備客艙組員經驗，都可至星宇航空網站報名。

星宇航空執行長翟健華表示，看好疫後東北亞市場，並為強化台日間航班服務品質，首度招募日本籍客艙組員。

星宇航空於疫情期間持續拓展新航點，今年2月更為台灣首家導入A330neo雙走道客機的航空公司，積極為後疫情時代的旅遊市場佈局。

星宇航空日籍客艙組員招募，報名時間即日起至26日，分為英文視訊面試、現場甄試及體格檢查3階段，預計9月初在日本東京面試，錄取48名。

錄取者明年2月在桃園運籌中心約有3至4個月的地面訓練及機上實習，這批新人將成為首批使用運籌中心員工宿舍的客艙組員。完訓後會以東京為派遣基地，為來往台日航線等國際航班提供服務。

星宇航空目前在日本已有東京、大阪及福岡3個航點，下半年將陸續增闢其他日本新航線。（編輯：卞金峰）1110705

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