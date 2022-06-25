星宇A330neo新機微旅行 開箱豪華內裝港台餐飲

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全台首架A330neo星宇航空新機25日首航，搭戴旅客空中巡遊宮古群島及澎湖各島，機內硬體設備及質感全面升級，個人娛樂系統更享有4K高畫質。中央社 111年6月25日

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（中央社台北25日電）全台首架A330neo星宇航空新機今天首航，搭戴旅客空中巡遊宮古群島及澎湖各島，登機前還有易遊網與香港旅遊局安排達人帶路及港味體驗活動，這是暑假前最新一波的類出國，業界為迎接邊境即將解封先暖場。

這趟班機中午帶領接近滿座的近220名旅客遨遊3小時，其中不乏星宇粉或航空迷，一對年輕情侶就說，實在很久沒有出國玩了，當知道可以體驗全台首架A330neo廣體客機時，就決定先來類出國微旅行再說。

根據星宇航空先前的消息，A330neo新機已投入中遠程航線，6月啟航，飛航台北-胡志明市、台北-曼谷，預計接下來會有台北-大阪、台北-新加坡。

易遊網今天表示，這次微旅行之後，接下來在暑假期間，可能會規劃另一項體驗旅程。易遊網與星宇航空自2020年開始，已攜手推出5檔微旅行體驗。

星宇A330neo廣體客機硬體設備及質感全面升級，今天的旅客一坐定就迫不及待拿出自己的藍牙耳機，試用無線音源傳輸、手機及或平板電腦架、USB充電插座。新機商務艙以太空銀背殼完整包覆，加強全平躺式座椅隱密性，並有獨立出入道口，經濟艙螢幕也變大。

旅客在這趟班機中享用馬告台灣鹹豬肉佐刺蔥飯，商務艙有米其林Longtail亞洲當代料理，並有紅烏龍焦糖脆脆冰淇淋，楊枝甘露瓶裝雞尾酒等，機上餐有台味也有港味。

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易遊網攜手香港旅遊發展局打造「港味巡禮」主題活動，今天在候機室陳設「中環百年古蹟石板街」與「旺角特色霓虹燈街景」打卡區，邀請旅台的米其林一星餐廳MUME主廚林泉特製港味小點菠蘿包與九孔鮑供旅客享用。

林泉並與旅台香港文字工作者兼攝影師梁大文對談，分享對香港的味覺記憶像是有西九龍、M+視覺文化博物館、美利大廈、南ㄚ島等必訪景點，或是澳洲牛奶公司、方太糕品舖、一樂燒鵝、大班樓等私房美食，推薦旅客在解封後去踩點。1110625

旅遊業者攜手香港旅遊發展局打造「港味巡禮」主題活動，25日並邀請旅台米其林一星餐廳MUME主廚林泉（左）與文字工作者兼攝影師梁大文（右）在桃園機場候機室對談，分享對香港的味覺記憶。中央社 111年6月25日