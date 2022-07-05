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職安署掃街勞檢台中港公共工程 開罰72萬元

2022/7/5 15:29（7/5 16:06 更新）
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勞動部職業安全衛生署5日前往台中港區實施掃街勞動檢查，檢查10工地中有3工地遭停工處分，共違反35項次、罰鍰新台幣72萬元。（勞動部職安署提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年7月5日
勞動部職業安全衛生署5日前往台中港區實施掃街勞動檢查，檢查10工地中有3工地遭停工處分，共違反35項次、罰鍰新台幣72萬元。（勞動部職安署提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年7月5日
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（中央社記者吳欣紜台北5日電）台中港區發展熱絡、重大公共工程標案激增，勞動部職業安全衛生署今天前往「掃街」勞檢，共違反35項次、開罰新台幣72萬元，也有3工地遭停工，主要為防墜落設施設置不足。

預防職業災害，職安署列管全國重大公共工程加強勞動檢查，並於今天前往台中港區，針對台灣中油公司、台灣港務公司、台電公司等公共工程實施掃街檢查。

職安署今天發布新聞稿指出，台中港區近年發展熱絡，時序又進入夏日，戶外氣溫持續攀升，暑氣蒸人，常造成工作者作業時疲勞、煩躁而注意力不集中，容易發生工安事件。

這次前往台中港區勞動檢查10工地，總共有3工地遭停工處分，共違反35項次、罰鍰72萬元，主要違反內容為高度2公尺以上開口邊緣作業場所設置防止墜落措施不足，違反職業安全衛生法部分都將依法裁處。

職安署強調，後續會持續針對公共工程進行工安抽查，盼藉由勤查嚴罰，加強督促雇主確實遵守各項安全衛生法令規定，保障職場安全。（編輯：張雅淨）1110705

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