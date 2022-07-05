新竹關西時雨量逾百毫米 6日中部以北山區防豪雨

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中央氣象局5日下午發布豪雨特報，西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，桃園防豪雨、北北基等15縣市防大雨。台北市午後降下陣雨，文山區有民眾拿起包包擋雨。中央社記者鄭清元攝 111年7月5日

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象局今天表示，午後因短延時強降雨，時雨量最大在下午3時至4時，新竹關西達100.5毫米；明天中部以北山區仍可能有豪雨發生，7日起太平洋高壓逐漸增強，雨勢逐漸減弱、天氣愈來愈熱。

中央氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，今天下午西南風影響及午後對流發展旺盛，統計時雨量最多的地區為新竹關西，下午3時至4時達100.5毫米；另外在桃園龍潭及新北平溪，約在下午2時至3時也達76毫米。

若以累積雨量觀察，今天截至下午4時50分，以新竹縣關西鎮140毫米最多；累積雨量前10名大多在新竹、新北、桃園等地。

曾昭誠表示，明天仍受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；南部地區及午後中部以北地區、其他各地山區仍有局部大雨發生的機會，特別提醒午後中部以北山區可能有局部豪雨發生。

曾昭誠指出，預估7、8日太平洋高壓逐漸增強，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部及東南部地區有零星短暫陣雨；提醒7日西半部山區可能有局部大雨發生。

曾昭誠表示，預計9日至12日受太平洋高壓影響，降雨以西半部、東半部山區的午後雷陣雨為主，其他各地大多為晴到多雲且高溫炎熱。

曾昭誠提到，溫度部分不會有太大變化，預計7日之後雨勢減小、逐漸回溫，南部高溫約攝氏35度，其他各地約32至34度；明天台北、新北、新竹、花東縱谷仍要預防36度以上高溫。

曾昭誠表示，目前觀測在南海至菲律賓東方海面一帶尚未有熱帶系統發展跡象，「很多訊號都是曇花一現」，可能要等週末之後才會比較明確，氣象局會持續觀察。（編輯：張雅淨）1110705