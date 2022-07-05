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金山硫磺子坪開發地熱發電 估可供6392戶全年用

2022/7/5 21:53（7/5 22:01 更新）
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新北市政府經濟發展局5日發布新聞指出，金山硫磺子坪地熱開發區最快明年動工開發，年發電量可達2700萬度電，可供應6392戶4口家庭全年用電。（經發局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年7月5日
新北市政府經濟發展局5日發布新聞指出，金山硫磺子坪地熱開發區最快明年動工開發，年發電量可達2700萬度電，可供應6392戶4口家庭全年用電。（經發局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年7月5日
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（中央社記者王鴻國新北5日電）電力供應近來引各方熱議，新北市政府經濟發展局表示，全國最大的金山硫磺子坪地熱開發區最快明年動工開發，年發電量可達2700萬度電，可供應6392戶4口家庭全年用電。

經發局長何怡明表示，位於大屯山地熱資源區的「金山硫磺子坪」，是由經濟部能源局、財政部國有財產署與新北市政府合作成立，也是新北首座地熱示範區。

她表示，透過招商引進「將捷集團」旗下的結元能源開發公司，已順利進入開發申請階段，最快可於明年動工開發，將成為公私協力合作開發地熱能源的重要里程碑。

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經發局表示，台灣位處環太平洋火山帶，取出地下熱源使用就可以發電，地熱能源不受天候影響，幾乎可24小時全年無休的運轉，具有穩定發電的特質。歷年來的研究與探勘調查證實，大屯山區下方具有高溫地熱儲集層構造，被視為全國推動地熱潛力最高的區域。

經發局表示，「金山硫磺子坪地熱示範區」開發面積近2萬平方公尺，預計地熱設置量達4MW（4百萬瓦）以上，年發電量達2700萬度電，開發成功後，可供應6392戶4口家庭全年用電。後續還將積極推動金山、萬里等其他地熱潛能區的開發，共創永續發展。（編輯：李錫璋）1110705

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