政治人物屢有論文爭議 教育部8項措施加強品保

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（中央社記者陳至中台北6日電）政治人物的論文屢有爭議，教育部今天表示，將持續推動8項論文品保機制，包括將未妥善處理學術自律的系所調減招生名額、對論文指導教授和所屬系所課責等。

將參選桃園市長的新竹市長林智堅，遭質疑台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台北市議員鍾小平今天到教育部，具名提供檢舉資料；台北市議員徐巧芯今天在臉書（Facebook）發文附上檢舉信件，證實已向台大檢舉林智堅的論文涉嫌抄襲。

教育部今天下午以文字回應，重申訂有「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，學術倫理案件疑義由學校依法查處。

近來屢有政治人物被質疑論文抄襲，教育部表示將持續推動8項措施，強化各大學的論文品保機制，包括在增設、調整系所審查時，將學位品保納入檢視；對於未妥善處理學術自律的系所，將調減招生名額。

過去有許多碩博士生將學位論文設為不公開，外界擔心成為抄襲的「保護傘」，教育部已要求論文以公開為原則，不公開為例外，會揭露各系所論文不公開的比率。

另外，遴聘口試委員時，一般須一定職級的大學教師或研究人員，如果要以專業實務等特殊條件遴聘，須秉持學術專業及同儕共識審慎認定，學校相關原則和這類口委人數比率，也須對外揭露。

教育部也要求，學生的學位論文如果有違反學術倫理爭議，指導教授應負相應責任，所屬系所也應檢討，如果不作為、限期未改善，嚴重可能會被停招、減招或扣減獎補助款。

教育部同時也規劃開發、共同採購期刊論文比對系統，供學校運用；落實學生進行學術倫理教育；主動查處論文代寫情事並依法裁罰。（編輯：陳仁華）1110706