鎖定暑假國旅商機 台灣高鐵推會員加碼集點

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（中央社記者余曉涵台北7日電）鎖定暑假旅遊旺季商機，台灣高鐵今天宣布，推出「高鐵會員TGo加碼抽1000點」活動，會員即日起搭乘高鐵有機會抽中1000點，9月底前還有77折優惠等。

台灣高鐵發布新聞稿表示，為鼓勵TGo會員出遊賺點數，更利用點數輕鬆遊，推出「高鐵會員TGo加碼抽1000點」活動，即日起至8月15日，TGo會員搭乘高鐵有機會抽中1000點驚喜加碼，週週抽出100名幸運得主。

台灣高鐵說，加碼抽1000點活動連續6週，預計將送出60萬點，指定會員也隨機可獲得2次標準車廂對號座購票77折、82折或88折不等的驚喜優惠。

另外，台灣高鐵表示，同步推出「高鐵假期點數折抵放大3倍」活動，讓會員可折抵高鐵假期費用，每人最高可折抵600元。

台灣高鐵指出，會員還有「月月Go有禮 指定車次88折」活動加碼優惠，TGo會員於活動期間，除享有原每月2次指定車次標準車廂對號座88折優惠外，限期每月再加碼2次，每月可享有4次指定車次標準車廂對號座88折。（編輯：管中維）1110707