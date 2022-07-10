永續旅遊夯 業者推綠色路線結合環保低碳

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（中央社記者余曉涵台北10日電）愛地球的永續旅遊將成未來趨勢，不少業者積極布局，像是通過行政院環境保護署認證，推出23條綠色路線，也有走親山行程。

隨著環保意識抬頭，永續旅遊將成未來的旅遊趨勢，有業者布局相關項目，像是旅宿業者推出綠色住宿方案、推廣永續的主題房等。

可樂旅遊日前發出新聞稿表示，因應金管會明定2023年實收20億元以上市櫃公司，編製和申報永續報告書，企業投入ESG是必要工作之一，各企業已開始響應ESG，延伸未來，公司行號的獎勵旅遊、商務差旅或員工旅遊上，「綠色永續遊程」將必然是企業首選條件，也十分看好綠色遊程商機。

可樂旅遊說，綠色旅遊旨在旅行過程以環境友善的方式，減少對環境的負荷，因此以「低碳環保」、「在地體驗」規劃遊程，日前通過環保署核定23條綠色路線，以環保、低碳方向，設計1日至3日遊程，以期實現與自然和諧共生的綠色旅遊。

綠色路線的行程中不提供瓶裝水，鼓勵旅客自備餐具，攜帶個人盥洗用具，落實垃圾分類等，景點則以山林景區為主，如滿月圓森林景區、內洞森林遊樂區、八仙山森林遊樂區、谷關溫泉風景區等。

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餐食安排皆以「綠色餐廳」規格，2日以上的旅宿則選用環保旅店標章合作，此外，東部還規劃參觀最佳養生建築「洄瀾灣日出會館」、無圍牆博物館「鸞山森林文化博物館」等，讓旅行與環保、永續共存。

雄獅旅遊則是主打山林旅遊體驗，推出結合私密站點和在地美食的阿里山百年林鐵郵輪式列車，讓旅客在移動中認識百年林業文化，暢遊樟腦寮、十字路、交力坪、竹崎4大特色車站。（編輯：管中維）1110710