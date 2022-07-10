從失敗到戒菸滿月 陳時中分享6字心念秘訣

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菸齡50年的衛福部長陳時中（中）宣示戒菸，但敵不過菸癮偷抽雪茄，戒菸失敗，但愈挫愈勇，繼續嘗試，終於成功戒菸滿月，他10日分享6字戒菸心念秘訣，是告訴自己「下次再抽就好」。中央社記者陳婕翎攝 111年7月10日

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）菸齡50年的衛福部長陳時中宣示戒菸，但敵不過菸癮偷抽雪茄，戒菸失敗，但愈挫愈勇，繼續嘗試，終於成功戒菸滿月，他今天分享6字戒菸心念秘訣，是告訴自己「下次再抽就好」。

衛福部國民健康署、董氏基金會今天下午舉辦「2022年戒菸就贏比賽」得獎候選組公開檢測暨頒獎典禮，第一組報名參賽的陳時中激勵多名民眾參加戒菸就贏比賽，戒菸滿月的他今天到現場頒獎，並獲贈一份「健康無價支票」，分享成功戒菸經驗。

陳時中指出，這是他人生第一次起心動念想戒菸，因為接到一通來自董氏基金會菸害防制中心主任林清麗的電話勸他戒菸，他當時想著衛福部開始推動菸害防制法修法，身為主管單位，「我不能起頭，要如何呼籲大家來做」，希望成為拋磚引玉的那一人。

陳時中分享，他的戒菸歷程分為兩階段，在第一階段是「宣稱成功」，但他的秘書認為沒成功，當初秘書監督很嚴格，但秘書確診COVID-19後，身邊缺乏別人監督，菸癮作祟，又正好在辦公室發現別人贈送的雪茄。

陳時中笑著辯稱，「老朋友」香菸需要戒掉，但雪茄是「新朋友」，不算戒菸失敗。秘書解隔離後，得知陳時中在戒菸期間抽雪茄，聽到陳時中的辯解後，秘書告訴陳時中，除非菸害防制法修法，讓菸草不是菸，不然抽雪茄就算戒菸失敗。

「修法太麻煩了，我最後還是承認戒菸失敗。」陳時中說，第二階段的戒菸，是因為確診後，知道抽菸者的症狀及重症風險都會比一般人更高，所以再次決定不再抽菸，因為這次「老朋友」、「新朋友」都沒有，從6月1日至今，他成功做到一口菸都沒有抽。

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陳時中分享，他沒有到戒菸門診求助醫療協助，戒菸是靠自己，最重要的就是一念之間的改變，過去抽菸時，每次都會想著再一根就好，現在戒菸後，每次都會變成告訴自己下次再抽就好，現在先不要抽，一次一次就過去了。

陳時中表示，自己的身體要自己顧，戒菸不只顧自己的身體，也能保護家人免於二手菸及三手菸侵害，鼓勵尚未戒菸成功的吸菸者，不能放棄，持續努力戒菸，並呼籲和他一樣的老菸槍可趁疫情期間盡快戒菸，「即使非常想抽，明天再說吧」。（編輯：張雅淨）1110710