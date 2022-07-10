超輕航機俯瞰感受大地 屏東空中嘉年華22日登場

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超輕航機10日降落在恆春機場，屏東縣政府預告22日至24日將舉辦屏東空中嘉年華活動，讓同乘體驗的民眾安全玩、開心飛，從天空俯瞰感受屏東大地。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月10日

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東縣政府結合超輕航機、無人機等，22日至24日將在恆春機場舉辦屏東空中嘉年華，能讓同乘體驗的民眾安全玩、開心飛，俯瞰感受屏東大地。

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屏東縣政府今天發布新聞稿表示，為活化恆春機場及促進屏東地區觀光產值，11架超輕航機10日從屏北皆豪飛行場直飛恆春機場落地，為全台超輕航機首次降落民用機場跑道首例，也預告「2022屏東空中嘉年華活動」即將揭幕。

縣府交通旅遊處指出，屏東空中嘉年華在22日至24日於恆春機場舉辦，因屏東地理氣候條件適合超輕航機飛行，邀請民航局核准且可合法活動的超輕航機活動團體，並在合法安全場地、合格的超輕航機，以及飛行經驗豐富的資深飛行員共同搭配下飛行，讓同乘體驗的民眾安全玩、開心飛，從天空俯瞰感受「總是多一度」的屏東。（編輯：陳仁華）1110710