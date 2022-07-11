新北、彰化推跨雙城國旅 互享遊程住宿專屬優惠

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（中央社記者蕭博陽彰化縣11日電）呼應交通部觀光局15日起跑的國旅振興，新北市、彰化縣合作推動觀光互惠，鼓勵兩地民眾相互遊訪，享有特色遊程、藝文場館、休閒農場、觀光工廠、住宿等專屬優惠。

迎接後疫情時代旅遊潮，彰化縣政府、新北市政府今天在彰化召開「探索新北、漫遊彰化」遊國旅跨雙城記者會，彰化縣長王惠美、新北市長侯友宜率業者出席宣示齊力推觀光、搶國旅商機，彰化縣府將結合業者推出新北市民獨家優惠，侯友宜則說會發動萬人遊彰化。

王惠美致詞表示，新北市是人口最多的直轄市，彰化縣則是人口最多的縣，許多彰化鄉親旅居新北市並發展很成功，也受新北市政府許多照顧；彰化是農業大縣，新北是消費大市，雙方早已簽訂農業交流合作備忘錄，去年又簽訂觀光合作備忘錄，助雙方有更多交流。

王惠美指出，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶給觀光旅遊業很大衝擊，隨著交通部觀光局推出悠遊國旅振興方案，彰化首發團7月20日出發，將有150人旅遊淡水，依規劃彰化23日也將迎來新北旅客。

侯友宜表示，彰化縣與新北市在農業、觀光、休閒產業長期緊密合作，帶動城市不斷發展，疫情趨緩後，特別以遊國旅、跨雙城為主題，雙方互相提供優惠，新北市政府也會動員更多人到彰化旅遊，也邀請彰化人來新北市，大家一起努力拚經濟、拚台灣的未來。

彰化縣府墊高講台，讓王惠美、侯友宜不被前方花飾擋住。因此，侯友宜致詞表示，很榮幸首次站在彰化縣政府大廳，面對這麼多好朋友，「妳把我的高度墊高了，我沒有那麼高，我要上去時，先站一站，我有沒有站得穩還站得高」，謝謝縣長王惠美「妳幫我墊高了」，但墊高也不要忘記打折、回饋要多一點。

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彰化縣政府城市暨觀光發展處透過新聞稿表示，結合縣內業者包含旅宿業、觀光工廠、休閒農場、青農、商圈、青創基地、藝文店家、社區及活動等，推出新北市民獨家優惠，並結合國旅振興方案，精選設計9條專屬遊程，讓旅客暢遊彰化，又能享優惠、拿補助。

新北市政府觀光旅遊局則表示，15日起至12月15日推出新北、彰化專屬優惠，彰化縣民憑身分證件就能享有多種好康，包括40條精選新北遊程最低優惠77折、新北5處市立博物館商品9折優惠並有「彰化日」入館免門票、超過20家農場贈送特色禮、門票優惠或消費折扣、15家觀光工廠免費入館、購物折扣等，及住宿優惠如平日住房買1送1、房型升等、送精美小禮。（編輯：陳仁華）1110711