長照住宿機構累計5.5萬例確診 平均開藥率達9成

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北12日電）指揮中心今天公布，自今年1月1日至7月10日，住宿式長照機構累計5.5萬人確診，7月4日至10日機構內平均開藥率為90%；染疫死亡人數自4月起至7月10日累計1140人。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，住宿式機構住民屬於重症或死亡高風險族群，據統計，自今年1月1日至7月10日，通報機構數達1568家，確診住民人數為4萬3487人、確診工作人員數為1萬1573人，持續以社福機構人數最多、護理機構次之。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，自4月本土疫情開始爆發，統計至7月10日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有3500人，累計死亡人數1140人。

住宿式機構確診住民投藥比率方面，羅一鈞說，7月4日至10日平均機構投藥率達9成，相較之前幾週略降，主要是一般護理之家、精神照護機構投藥率略降，因確診住民人數降低，導致投藥比例有所波動。

據統計，昨天全台共開立5376人份COVID-19口服抗病毒藥物，其中輝瑞「倍拉維」共4225人份、默沙東「莫納皮拉韋」1151人份，今年以來累計開立約36萬7319人份，包括29萬6781人份倍拉維及7萬538人份莫納皮拉韋。

國內今天死亡人數創近期新低，住宿式機構致死率也下降，有媒體提問，是否達到指揮中心降級標準，指揮中心發言人莊人祥說，過去零確診時期，指揮中心依舊維持運作，現階段COVID-19仍被世界衛生組織（WHO）視為國際公衛緊急事件，國內COVID-19致死率約萬分之17，還有努力空間。

針對醫療資源統計，全台專責、負壓病房共1萬1105床、空床數6471床、空床率58.3%，其中台北區空床率46.1%、北區51.9%、中區66.4%、南區55.2%、高屏區68.2%、東區54.8%。羅一鈞說，預計明天下午舉行醫療應變組會議，討論下修專責病房數規定。

53家集中檢疫所共有7610床、空床數5088床、空床率66.9%；40家地方加強型防疫旅館3516床、空床數1330床、空床率37.8%。（編輯：張雅淨）1110712