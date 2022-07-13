因應氣候變遷缺水 新竹、台南海淡廠環評過關

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（中央社記者張雄風台北13日電）台灣去年發生百年大旱，水利署為因應氣候變遷可能造成的缺水情況，提出新竹、台南海水淡化廠環評案，今天於環評大會審查。經環委討論，兩處海淡廠環評皆通過環評。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第423次會議，審查「台南海水淡化廠興建計畫環境影響說明書」及「新竹海水淡化廠興建計畫環境影響說明書」。

主管機關經濟部表示，去年台灣發生百年大旱，美國、義大利也都發生破紀錄的旱象，不能預估下次百年大旱什麼時候到來，要先做好準備。

根據資料，台南海淡廠位於台南市將軍區七股鹽田（青鯤鯓附近）公有地，面積約17公頃；最大產水規模每日20萬立方公尺，為目前海淡廠中供水量最大。

因開發量體大，台南海淡廠將分2期開發，第1期設計產水能力為每天10萬噸，待第1期營運產水5年再增加產水能力每日10萬噸。

新竹海水淡化廠址位於新竹漁港（南寮漁港）南側國有地，開發面積約10公頃，每日最大產水量10萬噸。

兩案開發單位皆承諾在夏季降載產水、減少耗電，並設置契約容量10%太陽能光電系統、或不足時取得等量綠電憑證，及主體建築取得銅級綠建築標章。

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關於環評委員關心鹵水再利用的議題，水利署已同意後續辦理專案研究計畫，蒐集國際鹵水再利用趨勢及配合未來研究技術發展，如具可行性會進一步推動鹵水再利用。

環委最後建議在海洋爬蟲類監測頻率除春秋兩季外，再增加夏季1次；另外施工期間不得使用除草劑、殺蟲劑等化學毒性藥劑；並請開發單位承諾取得建築物使用執照半年內取得綠建築標章。兩案皆通過環評大會審查。（編輯：陳政偉）1110713