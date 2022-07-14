COVID-19疫情降溫 專責病床將降至1萬床以下

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（中央社記者張茗喧台北14日電）國內COVID-19持續緩步降溫，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞宣布，全台大型醫院專責病房開設率將降到5%至10%，預估未來一週全台專責病床將降至1萬床以下。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，今天新增2萬7597例本土病例，疫情持續緩步降溫。

羅一鈞今天下午在疫情記者會中宣布，因應各區空床率都偏高，將調降500床以上急救責任醫院專責病床開設率，台北區、東區下修至5%，其餘地區下修至10%，預估未來一週內專責病房將降至1萬床以下。

據指揮中心統計，目前全台專責、負壓病房共1萬1176床、空床6720床、空床率60.1%，其中台北區49.1%、北區55.4%、中區67.9%、南區56.6%、高屏區69.6%、東區51%；53家集中檢疫所共7610床、空床數4956床、空床率65.1%；38家地方加強型防疫旅館3153床、空床數1240床、空床率39.3%。

近日有民眾快篩陽性後，希望由診所線上看診協助確診，卻被診所要求一定要由親友到場繳費後才能看診。

羅一鈞表示，線上看診及確診相關費用是由公務預算在給付，診所只能收取掛號費，指揮中心沒有調整規定的打算，民眾可和衛生局反應以個案方式處理。

據統計，昨天共開5724人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共4984份、默沙東「莫納皮拉韋」740人份，今年以來累計開立約37萬3674人，包括共30萬1854人倍拉維及7萬1820人份莫納皮拉韋。（編輯：陳政偉）1110714