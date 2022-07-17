花蓮福蘭社繡綵及碧蓮寺木雕神像 爭取指定古物

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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮縣文化局推動花蓮福蘭社日治時期繡綵旗幟、豐田碧蓮寺木雕不動明王神像等列冊追蹤文物調查研究，今天發表成果，預估1個月後召開文化資產審議會，可望指定為古物。

花蓮縣文化局針對列冊追蹤的「花蓮福蘭社軒社繡綵旗幟」及「豐田碧蓮寺石雕藥師佛（老佛祖）佛像、木雕不動明王神像」等文物，委請逢甲大學教授李建緯的專業團隊進行調查研究，經過縝密儀器檢視、科學檢測與整合性文物分析研究，今天辦理成果發表會。

花蓮縣文化局長吳勁毅表示，這些列冊追蹤文物都具有相當文資潛力，因此特別請專業團隊研究其文化資產價值，以利後續指定文資身分及保存維護。

花蓮縣文化局文化資產科長黃用斌說明，「花蓮福蘭社」北管子弟班的刺繡旗幟已捐贈文化局，且已列冊追蹤2、3年；壽豐鄉豐田碧蓮寺石雕藥師佛像與木雕不動明王神像為日治時期佛教遺留文物，委請李建緯、莊竣傑與侯宗延修復師分享成果及保存維護建議。

李建緯指出，「花蓮福蘭社」文物依材質分為織品及木質2種，共33案37件文物，均為北管子弟班出陣或排場使用。

其中，「貢底繡五獸方形綵」正面凸繡「麒麟、老虎、豹、獅、象」五獸，麒麟背上繡有「台北市永樂町雲彩製造」字樣，五獸所使用的金蔥線經修復師檢測含有純金成分，為日治時期大正、昭和前期的特色，底布及背面繡字雖為戰後整修，整體仍可看見日治時期工藝風格，具有一定歷史及文化價值，建議指定為一般古物。

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豐田碧蓮寺木雕不動明王神像經莊竣傑檢測，材質為松木，屬於整塊木頭雕刻而成的「一木造」形式，造型優美、體態碩大，反映日治時期日本庶民佛教的傳入，也見證豐田的漢民族信仰，建議具一般古物的價值。

另外，碧蓮寺的石雕藥師佛，與日治時期日本庶民佛教的靈場巡拜文化有關，類似吉安慶修院的石佛風格，建議後續專案進行調查研究，釐清完整的數量與歷史脈絡後再指定。（編輯：戴光育）1110717