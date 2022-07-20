嘉義長庚建置複合手術室 提供一站式醫療

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嘉義長庚醫院宣布2023年將完成新一代複合式手術室，院長楊仁宗（前左）20日表示，嘉義長庚再增設世界最先進的複合式手術室，就是要讓鄉親罹患重大傷病時，不用跑外縣市，在嘉義就能獲得良好的治療。中央社記者蔡智明攝 111年7月20日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）嘉義長庚醫院今天宣布明年中將完成新一代複合式手術室，內設2部電腦斷層、機械手臂影像設備及導航系統，患者檢查、開刀都在手術室中不用移動，「一站式醫療」提高醫療效率與品質。

嘉義長庚醫院今天召開記者會指出，西元2010年嘉義長庚由現任院長、腦神經外科醫師楊仁宗引進電腦斷層合併導航系統複合式手術室提高醫療效率，明年中將再建置新一代複合式手術室，並成立精準影像導引手術中心。

嘉義長庚醫院精準影像醫療導引微創中心主任蔡元雄告訴中央社記者，一般人到醫院開刀經驗，都是在放射科做完檢查後，再轉到手術室，但重大傷病民眾在檢查到轉移至手術室過程恐延誤救治，複合式手術室「一站式醫療」，可以省去轉移時間及早治療。

蔡元雄說，新一代複合式手術室將採用多軸式機械手臂影像系統，並具備兩部電腦斷層掃描儀，比舊式多一台電腦斷層，再搭配磁導航系統，提供多學科（如心臟、肺臟、血管、腦、骨格、肝臟、泌尿、耳鼻喉科等）更細緻的手術治療。

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楊仁宗接受媒體聯訪表示，10幾年前嘉義長庚率先引進複合式手術室尖端設備，2018年再導入達文西手術設備進行精準醫療，目前已累積近800例手術成功經驗，2011年起即獲得國家品質標章（SNQ）認證及續獎，並發表數十篇國際論文、培訓多名國內外醫師。

楊仁宗說，他是嘉義人，嘉義長庚再增設世界最先進的複合式手術室，就是要讓鄉親罹患重大傷病時，不用跑外縣市，在嘉義就能獲得良好治療。（編輯：謝雅竹）1110720