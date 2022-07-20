消基會籲立維修免責條款 防市場壟斷確保消費權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

消費者文教基金會20日召開記者會表示，有汽車大廠跨海控告國內車燈業者設計侵權，二審宣判維持侵權並應支付賠償金，恐衍生維修零件市場被壟斷及損害消費權益，呼籲建立「維修免責條款」解套。（消基會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年7月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北20日電）消基會今天表示，有汽車大廠跨海控告國內車燈業者設計侵權，二審宣判維持侵權並應支付賠償金，恐衍生維修零件市場被壟斷及損害消費權益，呼籲仿效多國建立維修免責條款解套。

消費者文教基金會今天召開「消基會呼籲建立維修免責條款 保全專利權又兼顧消費權益」記者會。

消基會指出，日前，德商賓士（Mercedes-Benz）跨海來台打專利戰，控告國內車燈大廠帝寶工業股份有限公司設計侵權，台灣智慧財產及商業法院於111年7月14日做出二審宣判，帝寶公司原應支付賠償金，從原本新台幣3000萬元減到1800萬多元，但仍維持侵權判決，每年產值逾2000億元的台灣汽車零組件產業，挨告危機仍未解除。

消基會並說，世界各國汽車大廠為保護原廠汽車的所有零配件，在世界各國全都申請專利權，一旦有任何副廠未經汽車原廠同意生產相同零配件，就會構成侵害汽車原廠的專利權問題，汽車原廠可提起訴訟，禁止副廠繼續生產侵害其專利權零配件，同時要求高額賠償。

消基會進一步指出，副廠擔心生產相同零配件會被告，久而久之市面上恐不會再有副廠零件存在，維修零件可能被原廠壟斷，恐怕再也沒有副廠的零件供消費者選擇，日後修車也只能以較高費用向原廠購買零配件與維修服務，且價差可達2到19倍。

消基會認為，副廠零件應該在合理保護專利期限之後開放「維修免責條款」，才能兼顧汽車大廠利益與保護消費者合理權益，這是解套的良方。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消基會並舉例，此問題不是台灣才有，歐美各國也討論許久，解套的方法就是在「歐盟設計法」內增加「維修免責條款」，把副廠在維修汽車的目的規範為恢復其原有外觀範圍內，讓生產與原廠相同的零件得以排除在侵犯原廠零配件的專利權效力外。

消基會還說，目前已有多國設有相關條款，包含德國、英國、義大利、西班牙、荷蘭、愛爾蘭、澳洲、波蘭、奧地利、比利時、盧森堡、拉脫維亞、匈牙利、新加坡等地。（編輯：陳政偉）1110720