中山大學半導體學院揭牌 攜手7在地企業共育人才

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）中山大學半導體及重點科技研究學院今天揭牌，與7家在地企業合作，未來十年將投入新台幣9億元，產學合作培育國家重點產業人才，力拚讓學生畢業後立即加入半導體國家隊。

國立中山大學半導體及重點科技研究學院今天舉行揭牌典禮暨簽約儀式，總統蔡英文、教育部政務次長劉孟奇、國發會副主委游建華、高雄市長陳其邁與日月光、國巨、雷科、華泰電子、穎崴科技、台虹科技及興勤電子7大國際企業皆出席共襄盛舉，並現場與學校簽約，共同投入人才培育。

蔡英文致詞表示，半導體產業是台灣重要產業，去年總產值，已經突破4兆元，加上被動元件等電子零組件相關產業，總產值超過5.5兆元，顯示國際對台灣半導體產業的需求和重視；中山大學半導體學院鎖定封測及電子零組件，且合作的7家企業都是高雄在地企業，未來十年將投入9億元，共同培育國家重點產業人才。

蔡英文說，今年3月才來參加中山大學國際金融研究學院揭牌，今天再有半導體及重點科技研究學院揭牌，中山大學配合政府政策，短時間內成立2所學院，不僅代表中山強勁教學研能量，更展現產官學界共同強化產業與競爭力的決心。

高雄市長陳其邁指出，政府、學校與產業界共同努力，在國家重點領域產學合作及人才培育政策下，設立中山大學半導體與重點科技研究學院，盼奠定高雄城市競爭力，吸引更多年輕人南漂發展，投入重點科技產業國家隊，由企業投入資金與資源，與學校一起長期培育人才，創造國家、產業、大學及學生共贏的局面。

中山大學校長鄭英耀指出，中山半導體學院每年招收120名學生，盼在產官學合作下共同培育國家隊、為高雄留才、協助高雄產業發展；學院有三大特色，包含由學界及產業界共擬課程地圖、共同培育學生；企業提供近100萬元獎助學金，讓學生及家長沒有經濟壓力；學生一畢業，立即就可加入半導體封測及電子零組件產業國家隊。

中山半導體學院8月1日將正式成立，首任院長由專長為半導體科技的黃義佑辭副校長職出任。黃義佑指出，學院今年就吸引300多人報名，且報到踴躍；未來學院將採「1+2學年」制，除18學分專業科目，學生更需於碩一至碩三期間完成27學分的企業實習課程。並由產業與學界共同訂定產業發展所需的企業專題技術報告、研究主題，盼善用企業提供的先進設備與儀器，大幅降低學用落差問題。（編輯：郭諭儒）1110722