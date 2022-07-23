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首套國造系統有效預警異物入侵軌道 台鐵15路段明年底前設置

2022/7/23 10:46（7/23 11:42 更新）
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台鐵表示，第一套國造軌道臨時速度限制系統（TSR）於21日跨22日，在北迴線測試成功，預計112年底前在15處高風險等路段裝設，當異物入侵時能有效預警。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月23日
台鐵表示，第一套國造軌道臨時速度限制系統（TSR）於21日跨22日，在北迴線測試成功，預計112年底前在15處高風險等路段裝設，當異物入侵時能有效預警。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月23日
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（中央社記者汪淑芬台北23日電）台鐵今天表示，第一套國造軌道臨時速度限制系統（TSR）於21日跨22日，在北迴線測試成功，明年底前將在15處高風險路段設置，當異物入侵時能有效預警，提高列車行車安全。

台鐵發布新聞稿指出，由高雄科技大學設計開發、台鐵配合裝置，首套國造軌道臨時速度限制系統（TSR），於7月21日跨22日，在北迴線51公里170至500公尺處，進行首次實車測試，經多次不同車速實測，TSR均能有效將列車煞停，測試持續至清晨5時結束，順利成功。

台鐵說，TSR透過與「邊坡預警系統」連線，當預警系統偵測到異物入侵，即可透過TSR發出訊號，透過軌道下方地上感應子，將訊號傳至車上的ATP（自動列車保護系統）或ATC（自動列車控制系統），讓列車自動降速或停車，提升列車防護至最高等級，預計明年底前在15處高風險等路段裝設。

台鐵局長杜微21日深夜也在高科大教授張簡嘉壬、東區協調中心主任賈家和、花蓮工務段長李建勳陪同下，親赴花蓮站，探視熬夜加班的工作人員及高科大團隊。

杜微說，未來TSR可搭配車輛入侵、落石告警、平交道偵測等系統，甚至用於臨軌工程工地，大幅提升台鐵行車運轉安全。（編輯：張芷瑄）1110723

台鐵表示，軌道臨時速度限制系統（TSR）透過與「邊坡預警系統」連線，當預警系統偵測到異物入侵，即可透過TSR發出訊號，以軌道下方地上感應子，將訊號傳至車上的ATP（列車自動保護系統）或ATC（列車自動控制系統），讓列車自動降速或停車，提升列車防護至最高等級。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月23日
台鐵表示，軌道臨時速度限制系統（TSR）透過與「邊坡預警系統」連線，當預警系統偵測到異物入侵，即可透過TSR發出訊號，以軌道下方地上感應子，將訊號傳至車上的ATP（列車自動保護系統）或ATC（列車自動控制系統），讓列車自動降速或停車，提升列車防護至最高等級。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月23日
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