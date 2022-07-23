蔣渭水台語客語漢詩吟唱賽 20名學子進入決選

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（中央社記者蘇木春台中23日電）義美文教基金會主辦的「2022蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」，今天複賽在台中舉行，有20人進入決選，特別的是有2名視障者學生也獲評審青睞，將於8月27日進行最終決賽。

為強化母語傳承、豐富文學修養、推廣吟唱藝術，義美文教基金會連續第2年舉辦高中生漢詩吟唱賽。今年除了新增客語項目，並在指定詩及自選詩首次納入台灣詩人作品。

主辦單位今天在台中市霧峰林家花園萊園飛觴醉月亭進行複賽，立法院秘書長林志嘉、霧峰林家花園林獻堂博物館董事長林芳媖、台北市信民兩岸研究協會理事長黃清龍與義美文教基金會資深顧問蔡寶來等人出席。

林志嘉接受媒體聯訪時表示，漢詩吟唱賽已舉辦第2年，今年納入客語，等於是母語推廣，此次並結合台灣歷史與林家花園舉辦活動，讓參與者能深入理解台灣史和前輩們對台灣的貢獻。

林志嘉說，比賽希望下一代能夠保留母語之外，在指定吟唱項目，有很多都是近代台灣詩人作品，例如林獻堂、賴和等人，跟台灣史作結合，將台灣精神與文化發揚光大。

蔡寶來表示，語言是文化的根本，台語非常優美，但是年輕一代都只會說日常用語，優美的部分較沒有接觸到，希望透過台語吟詩來補足這部分，發揚台語的美。

至於今年新增客語項目，蔡寶來說，未來甚至希望能夠加入原住民語，台灣是多元的移民社會，不只是文化甚至是自然環境的多元，大家要打開心胸接受所有的文化，因此比賽不限閩南語也加入客語，希望未來有無限的伸展。

林芳媖說，漢詩用閩南語來吟唱是本土文化的展現，今年到霧峰林家花園舉辦意義非凡，120多年前當地就有櫟社詩社，當時的文人雅士跟現代年輕人一樣吟唱漢詩，能夠提供萊園舉辦比賽相得益彰。

黃清龍指出，蔣渭水跟林獻堂都是台灣文化協會的發起人，也是台語漢詩的倡導者與愛好者，1921年台灣文化協會成立，在成立前幾年剛好西班牙流感入侵台灣，台灣文化協會成立100年後的現在，剛好遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，感謝各界團結協助才能讓活動續辦。

今天經過複賽選出20名學生參加最終決賽，特別的是2名來自台中市立啟明學校的視障學生顏子淇、林俊宏也獲得評審青睞，雙雙進入最後決選。

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決賽訂於8月27日於立法院舉行，第一名可獲獎學金新台幣20萬元，第二名2名各獲10萬元，第三名3名各獲5萬元，佳作獎各可獲1萬元。

「2022蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」指導單位是立法院、教育部、文化部，協辦單位包括灘音吟社、天籟吟社、台灣瀛社、中央社、公共電視文化事業基金會、民間全民電視公司、自由時報、鏡電視、霧峰林家花園林獻堂博物館等。（編輯：郭諭儒）1110723

「2022蔣渭水台語．客語漢詩吟唱賽」23日在台中進行複賽，立法院秘書長林志嘉出席致詞表示，本屆活動結合台灣歷史與林家花園舉辦，讓參與者更能深入理解台灣史和前輩們對台灣的貢獻。中央社記者蘇木春攝 111年7月23日