自製迷你智慧餐廳 公東高工高宜霆奪全國第一

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東縣私立公東高級工業職業學校電機科應屆畢業生高宜霆，參加台北醫學大學舉辦的自主學習計畫競賽，他結合電機、資訊等領域，製作迷你版智慧餐廳榮獲全國第一名。

公東高工今天發布新聞稿表示，高宜霆應用3年專業所學，從智慧居家功能之外，以餐廳的各種需求增加智慧設施，加強餐廳效率，並兼顧節能及疫情的時代趨勢。他的參賽作品是用蟹堡王餐廳為雛形，把實體按照比例縮小做出迷你版餐廳，透過智能控制溫度、防災與自動送餐服務。

高宜霆說，會做這個精巧作品的起因，是去年9月專題實作課程時，他很想結合電機、資訊及建築等多個領域做一個作品，而因疫情關係促使他想到「智慧餐廳」主題，從繪製模型圖、程式語言設計，到做出實體，只要遇到問題，就會去找資料，向老師請益，邊學邊做，讓自己一直朝目標前進。

他說，雖然在製做過程中，曾經假日花了8個小時在解決程式問題，但對自己有興趣的事情，通常可以很專注在上面，遇到問題也會很有動力設法解決。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

科主任黃榮光表示，高宜霆的專業能力，不斷延伸應用在各個層面靈活應用，連續2年參加台東縣發明展，上一屆作品用機電整合的概念設計居家自動收納系統，利用天花板上的空間儲物，獲得銀牌；這一屆再度設計速乾晒襪架，以簡單管路、風扇的組合，榮獲金牌與特別獎1萬元。

公東高工校長黃淑英表示，高宜霆在學習上表現主動積極熱情，不僅在創意、自主學習表現突出，專題製作比賽也獲得全國佳作成績，在外交小尖兵比賽、國際姐妹校團隊中更擔任領導人物，是公東高工全人教育的最佳表現。（編輯：謝雅竹）1110728